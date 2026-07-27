AC कोच में यात्री ने जलाई दीपक-अगरबत्ती, चलती ट्रेन में करने लगा पूजा- VIDEO वायरल
चलती ट्रेन के एसी कोच में एक यात्री द्वारा दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे गंभीर सुरक्षा जोखिम बताया।
चलती ट्रेन में सुहागरात मनाने के लिए डेकोरेशन की वीडियो तो आपने देखी ही होगी। इससे पहले आई हवन-पूजा की वीडियो भी। इसी तरह की एक और वीडियो सामने आई है। इसमें एक शख्स एसी कोच में दीपक-अगरबत्ती जलाकर पूजा करता दिखाई देता है। वीडियो बना रहा शख्स ऐसा करने पर ऐतराज भी करता है, लेकिन उसके कान पर जूं तक रेंगती नहीं दिखाई देती है।
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। घटना पर रेलवे ने भी संज्ञान लिया है और मामले की जांच के लिए ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और पीएनआर जैसी जानकारी मांगी है।
चलती ट्रेन के एसी कोच में जलाया दिया-अगरबत्ती
वायरल वीडियो में एक यात्री एसी कोच की ऊपरी बर्थ पर बैठकर पूजा करता नजर आ रहा है। इस दौरान उसने तेल का दीपक और अगरबत्ती जला रखी है। कुछ ही देर में कोच के अंदर धुआं फैलने लगता है। तभी एक अन्य यात्री उसे रोकते हुए बताता है कि चलती ट्रेन के बंद एसी डिब्बे में इस तरह खुली आग जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है।
वीडियो बनाने वाले ने पूजा पर जताई थी आपत्ती
यह वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर झारखंड रेल यूजर्स नाम के अकाउंट से साझा किया गया। पोस्ट में कहा गया कि अगरबत्ती का धुआं ट्रेन के फायर अलार्म को सक्रिय कर सकता है। वहीं, चलती ट्रेन में खुली आग जलाने से आग लगने का गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है।
जानिए आखिर क्यों था ये खतरनाक
रेलवे से जुड़े जानकारों के मुताबिक, एसी कोच में धुआं पहचानने वाले ऑटोमैटिक स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं। अगर ज्यादा धुआं फैलता है तो फायर अलार्म सक्रिय हो सकता है और ट्रेन की आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा एसी कोच में इस्तेमाल होने वाले गद्दे, पर्दे और सीटों का कुछ हिस्सा ज्वलनशील सामग्री का बना होता है, जिससे छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
रेलवे ने मांगी जानकारी, कहा दर्ज कराएं शिकायत
मामले पर रेलवे सेवा ने प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले से ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और पीएनआर नंबर मांगा है, ताकि मामले की जांच की जा सके। रेलवे ने यह भी कहा कि यात्री ऐसी घटनाओं की शिकायत सीधे रेल मदद पोर्टल के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर दिए रिएक्शन
इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने कहा कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़े। कुछ यूजर्स ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाने की मांग भी की।
हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो किस ट्रेन का है और घटना कब की है। रेलवे ने कहा है कि आवश्यक जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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