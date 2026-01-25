लोहरदगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, घरों में तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात

Hindustan Hindi News
violence in lohardaga during saraswati pooja
झारखंड के लोहरदगा में सरस्वती पूजा के बाद विवाद हो गया। यहां के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घूमाने और डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है।

Jan 25, 2026 10:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लोहरदगा
झारखंड के लोहरदगा में सरस्वती पूजा के बाद विवाद हो गया। यहां के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घूमाने और डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। एक समुदाय की भीड़ में हिंसक होकर दूसरे समुदाय के घरों पर और लोगों पर हमला कर दिया। घटना रविवार सुबह की है। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार कल शाम गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा को घुमाया जा रहा था, उसे दौरान एक मुस्लिम परिवार के घर छप्पर से प्रतिमा सट गई थी। इसको लेकर विवाद हुआ था मगर आपसी समझदारी से उसको सुलझा लिया गया। पुलिस और प्रशासन इस घटना पर सतर्क हो जाती और रात को ही वहां पुलिस का गस्त कर दिया जाता तो संभवत यह घटना टल सकती थी थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह विकराल रूप ले लिया। रविवार को सुबह यही मामला फिर से तूल पकड़ लिया।

कुडू थाना पुलिस और सशस्त्र सीमा बल का बाइक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी सहित जिले के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने झड़प में घायल तीन लोगों को कुडू के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना को लेकर अब तक किसी सरकारी अधिकारी ने बयान नहीं दिया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
