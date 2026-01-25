लोहरदगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, घरों में तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात

संक्षेप: झारखंड के लोहरदगा में सरस्वती पूजा के बाद विवाद हो गया। यहां के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घूमाने और डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है।

झारखंड के लोहरदगा में सरस्वती पूजा के बाद विवाद हो गया। यहां के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घूमाने और डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। एक समुदाय की भीड़ में हिंसक होकर दूसरे समुदाय के घरों पर और लोगों पर हमला कर दिया। घटना रविवार सुबह की है। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिली जानकारी के अनुसार कल शाम गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा को घुमाया जा रहा था, उसे दौरान एक मुस्लिम परिवार के घर छप्पर से प्रतिमा सट गई थी। इसको लेकर विवाद हुआ था मगर आपसी समझदारी से उसको सुलझा लिया गया। पुलिस और प्रशासन इस घटना पर सतर्क हो जाती और रात को ही वहां पुलिस का गस्त कर दिया जाता तो संभवत यह घटना टल सकती थी थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह विकराल रूप ले लिया। रविवार को सुबह यही मामला फिर से तूल पकड़ लिया।