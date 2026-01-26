झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़violence in lohardaga and koderma in jharkhand during murti visarjan
Jan 26, 2026 08:56 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोहरदगा और कोडरमा में बवाल हो गया। दोनों पक्षों में हिंसा और मारपीट में दो दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के उडूमुडु-बारीडीह गांव में शनिवार की शाम प्रतिमा विसर्जन के दौरान उत्पन्न विवाद ने रविवार को हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दो पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उधर, कोडरमा के चिगलाबर गांव भी मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए।

लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के उडूमुडु-बारीडीह गांव में शनिवार शाम में मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति के खपड़ैल मकान की छप्पर पर बाजा लोड गाड़ी से स्पर्श हो गया, जिससे घर को थोड़ा-सा नुकसान पहुंचा। इसपर गृहस्वामी और जुलूस में शामिल कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की हो गई। फिर मामला शांत करा दिया गया।

इधर, रविवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने मौत की अफवाह फैला दी। इससे दोनों पक्ष के लोग धारदार हथियारों और लाठी-डंडे से एक-दूसरे पर हमला करने लगे। बाइक, कार समेत कुछ घरों को तोड़ दिया गया। झड़प में पवन कुमार, सूरज साहू, राधेश्याम साहू, अंकित कुमार, जमाल अंसारी, कमरुल अंसारी और सूरज साहू घायल हो गए। सभी का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बाद में एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बैठक कर लोगों को शांत कराया।

गांव के पंचायत भवन में दोनों पक्षों के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इसकी जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की गई है। इस पर दोनों पक्षों ने पूर्व की तरह प्रेम भाईचारे से रहने का भरोसा प्रशासन को दिया है। दोनों पक्षों के लोग लोहरदगा से भी मौके पर पहुंचे थे। इन लोगों ने भी शांति बनाए रखने की अपील अपने-अपने समुदाय के लोगों से किया है।

कोडरमा में क्या हुआ

कोडरमा के चिगलाबर गांव में शनिवार की रात सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना में 15–20 लोग घायल हो गए। इस संबंध में कोडरमा गांव निवासी सुरेंद्र दास के आवेदन के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि शनिवार की रात महिला और पुरुष नाचते-गाते विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों द्वारा महिलाओं का वीडियो बनाया जाने लगा। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर पहले कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
