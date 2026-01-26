झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी

संक्षेप: झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोहरदगा और कोडरमा में बवाल हो गया। दोनों पक्षों में हिंसा और मारपीट में दो दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों जगहों पर स्थिति को नियंत्रण में लिया है।

झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोहरदगा और कोडरमा में बवाल हो गया। दोनों पक्षों में हिंसा और मारपीट में दो दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के उडूमुडु-बारीडीह गांव में शनिवार की शाम प्रतिमा विसर्जन के दौरान उत्पन्न विवाद ने रविवार को हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दो पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उधर, कोडरमा के चिगलाबर गांव भी मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए।

लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के उडूमुडु-बारीडीह गांव में शनिवार शाम में मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति के खपड़ैल मकान की छप्पर पर बाजा लोड गाड़ी से स्पर्श हो गया, जिससे घर को थोड़ा-सा नुकसान पहुंचा। इसपर गृहस्वामी और जुलूस में शामिल कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की हो गई। फिर मामला शांत करा दिया गया।

इधर, रविवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने मौत की अफवाह फैला दी। इससे दोनों पक्ष के लोग धारदार हथियारों और लाठी-डंडे से एक-दूसरे पर हमला करने लगे। बाइक, कार समेत कुछ घरों को तोड़ दिया गया। झड़प में पवन कुमार, सूरज साहू, राधेश्याम साहू, अंकित कुमार, जमाल अंसारी, कमरुल अंसारी और सूरज साहू घायल हो गए। सभी का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बाद में एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बैठक कर लोगों को शांत कराया।

गांव के पंचायत भवन में दोनों पक्षों के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इसकी जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की गई है। इस पर दोनों पक्षों ने पूर्व की तरह प्रेम भाईचारे से रहने का भरोसा प्रशासन को दिया है। दोनों पक्षों के लोग लोहरदगा से भी मौके पर पहुंचे थे। इन लोगों ने भी शांति बनाए रखने की अपील अपने-अपने समुदाय के लोगों से किया है।