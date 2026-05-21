धनबाद में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 को लगी गोली; बमबारी भी हुई
झारखंड के धनबाद में बवाल की घटना सामने आई है। यहां के लोयाबाद की बांसजोड़ा बस्ती में बुधवार को वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों के बीच विवाद इतना हिंसक हो गया कि गोलीबारी, बमबाजी, पथराव और जमकर मारपीट होने लगी। घटना में कांग्रेस समर्थक किशुन रवानी और विष्णु प्रमाणिक को गोली लगी है।
झारखंड के धनबाद में बवाल की घटना सामने आई है। यहां के लोयाबाद की बांसजोड़ा बस्ती में बुधवार को वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों के बीच विवाद इतना हिंसक हो गया कि गोलीबारी, बमबाजी, पथराव और जमकर मारपीट होने लगी। घटना में कांग्रेस समर्थक किशुन रवानी और विष्णु प्रमाणिक को गोली लगी है। दोनों इलाजरत हैं। किशुन के पेट, हाथ, पैर में चार गोली लगने की बात कही जा रही है। मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं विष्णु प्रमाणिक के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा जितेंद्र मेहता को भी गोली लगने की सूचना है, जिसका गिरिडीह में इलाज चल रहा है।
कार से मिले लोडेड हथियार
घटना में दोनों पक्षों से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें आजसू युवा मोर्चा के नेता हीरालाल महतो और धमेंद्र महतो शामिल हैं। दोनों के सिर में चोटें हैं। सभी घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक चारपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। लाल रंग की कार से एक लोडेड पिस्टल, एक मैगजीन और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।
क्या है पूरा मामला
पूरे मामले में एक पक्ष का संबंध आजसू नेत्री रजनी रवानी से जुड़ा है। रजनी रवानी और उनके समर्थकों का कहना है कि वे कोयला चोरी के खिलाफ थाने में आवेदन देने के बाद बांसजोड़ा पहुंचे। इस दौरान राम-रहीम गुट के सैकड़ों नकाबपोश लोगों ने अचानक हमला कर दिया। गोलीबारी और बमबाजी करने लगे। घटना में कई लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी कारण के बड़ी संख्या में आजसू समर्थक और बाहरी लोग कई वाहनों से बांसजोड़ा पहुंचे। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश भी प्रसारित किए जा रहे थे। इन्हीं कारणों से विवाद शुरू हुआ और उसने देखते-ही-देखते उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। साथस ही पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। मारपीट के दौरान कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और उसे नुकसान पहुंचाया गया।
इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात
घटना की सूचना पर लोयाबाद समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस मौके से सरोज कुमार चंद्रपुरा, अमित महतो, भेलाटांड़ के धर्मेंद्र महतो, बलियापुर के मेराज, कुंदन सिंह आदि को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल, बांसजोड़ा बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई है।
ग्रामीण एसपी ने किया कैंप
घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब लोयाबाद में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर खड़ी लाल रंग की हुंडई आई-20 कार जेएच 10 सीडी/6493 से लोडेड पिस्टल, मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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