फर्जी कागज बनाकर बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन, हजारीबाग में पकड़ा गया मुख्य आरोपी

झारखंड में एसीबी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एसीबी ने करोड़ों के जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 26 Sep 2025 06:57 AM
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने हजारीबाग में हुए करोड़ों के जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। नेक्सजेन संचालक विनय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 2013 में रद्द की गई पांच भूखंडों की अवैध जमाबंदी को फिर से करा धोखाधड़ी की थी। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था, जिसमें एक आईएएस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने बताया कि कार्रवाई हजारीबाग एसीबी थाना कांड संख्या 11/25 के तहत की गई है। विनय सिंह के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं केस दर्ज हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि विनय सिंह ने इन सरकारी भूमि पर मालिकाना हक के लिए आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। ये भूखंड गैर-मजरुआ खास जंगल-झाड़ी भूमि की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें वन विभाग की अनुमति के बिना किसी भी तरह के निर्माण या हस्तांतरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। एसीबी ने कहा कि विनय कुमार सिंह इस जमीन के लाभार्थी और खरीदार दोनों थे। उनकी गिरफ्तारी से इस बड़े घोटाले के अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है।

आईएएस विनय चौबे को भी बनाया गया आरोपी

इस केस में एसीबी ने जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि उनकी मिलीभगत से जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया गया। विनय कुमार सिंह ने अवैध रूप से इन सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी।