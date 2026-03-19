जादू-टोने के शक में भूल गए इंसानियत! लातेहार में बुजुर्ग को गांववालों ने पिलाई पेशाब; क्या बोली पुलिस
झारखंड के लातेहार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग शख्स को गांववालों ने पेशाब पिलाई। गांववालों को शक था कि वो जादू-टोना करता है।
झारखंड के लातेहार जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां गां वालों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को 'जादू टोना करने वाला' करार देने के बाद उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पीड़ित के बेटे बृजेश मुंडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना मंगलवार को नेतरहाट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौना गांव में हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पीड़ित बुजुर्ग के बेटे बृजेश मुंडा ने बताया कि ग्रामीणों ने पीड़ित की पत्नी के साथ भी जबरन ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी हीना देवी को ग्रामीणों की इस हरकत का विरोध करने पर पीटा गया और भगा दिया गया।
बेटे ने बताई वजह
मुंडा ने दावा किया कि यह हमला हाल में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह उसके पिता के कथित काले जादू के कारण हुआ था।
इसके बाद 15 ग्रामीणों के एक समूह ने बैठक बुलाई और कथित हमले से पहले उसके पिता को जादू टोना करने वाला करार दिया। हीना देवी के पति वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि इस घटना के दौरान उनकी पत्नी को पीटा गया था। मुंडा ने बताया कि बुधवार को पीड़ित ने नेतरहाट पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसे कथित तौर पर वापस भेज दिया गया।
क्या बोली पुलिस
पुलिस निरीक्षक (एसपी) कुमार गौरव ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि पुलि की एक टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ की है, लेकिन घटना की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। एसपी ने कहा कि अब तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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