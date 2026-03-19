Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जादू-टोने के शक में भूल गए इंसानियत! लातेहार में बुजुर्ग को गांववालों ने पिलाई पेशाब; क्या बोली पुलिस

Mar 19, 2026 08:14 am ISTलाइव हिन्दुस्तान लातेहार
share

झारखंड के लातेहार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग शख्स को गांववालों ने पेशाब पिलाई। गांववालों को शक था कि वो जादू-टोना करता है।

जादू-टोने के शक में भूल गए इंसानियत! लातेहार में बुजुर्ग को गांववालों ने पिलाई पेशाब; क्या बोली पुलिस

झारखंड के लातेहार जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां गां वालों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को 'जादू टोना करने वाला' करार देने के बाद उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पीड़ित के बेटे बृजेश मुंडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना मंगलवार को नेतरहाट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौना गांव में हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

पीड़ित बुजुर्ग के बेटे बृजेश मुंडा ने बताया कि ग्रामीणों ने पीड़ित की पत्नी के साथ भी जबरन ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी हीना देवी को ग्रामीणों की इस हरकत का विरोध करने पर पीटा गया और भगा दिया गया।

बेटे ने बताई वजह

मुंडा ने दावा किया कि यह हमला हाल में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह उसके पिता के कथित काले जादू के कारण हुआ था।

ये भी पढ़ें:TSPC के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, खूंटी में 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर

इसके बाद 15 ग्रामीणों के एक समूह ने बैठक बुलाई और कथित हमले से पहले उसके पिता को जादू टोना करने वाला करार दिया। हीना देवी के पति वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि इस घटना के दौरान उनकी पत्नी को पीटा गया था। मुंडा ने बताया कि बुधवार को पीड़ित ने नेतरहाट पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसे कथित तौर पर वापस भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा कोल्ड स्टोरेज, किसानों को राहत देने की त

क्या बोली पुलिस

पुलिस निरीक्षक (एसपी) कुमार गौरव ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि पुलि की एक टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ की है, लेकिन घटना की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। एसपी ने कहा कि अब तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड के इन जिलों में हुई झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं के साथ गिरे ओले; येलो अलर्ट
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।