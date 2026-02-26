झारखंड में रेप पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा, अलग-अलग अपराध पीड़ितों के लिए रकम तय
झारखंड सरकार झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना 2016 के तहत अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी। गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम मुआवजे की राशि निर्धारित कर दी गई है। मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
बयान में कहा गया है कि एसिड हमले में घायल व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए न्यूनतम मुआवजा 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह रेप के मामलों में भी 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
इस योजना के तहत नाबालिग के यौन शोषण के लिए 2 लाख रुपये, मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये, यौन उत्पीड़न (रेप की श्रेणी में न आने वाले मामले में) के लिए 50000 रुपये, किसी भी अपराध के कारण मौत होने पर 2 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये, शरीर के 25 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर जलने के लिए 2 लाख रुपये और भ्रूण नुकसान के लिए 50000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि इस योजना में यह प्रावधान भी है कि यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम है, तो मुआवजे की राशि निर्धारित राशि से 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
नगरपालिका सेवा नियमावली का गठन होगा
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि राज्य में अगले तीन माह में झारखंड नगरपालिका सेवा नियमावली (प्रशासनिक संवर्ग) 2025 का गठन किया जाएगा। इसके गठन होने से वर्ष 2022 में नियुक्त किए गए सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी जैसे 65 पदाधिकारियों के वेतन भुगतान में हो रही कठिनाई दूर होगी। मंत्री सुदिव्य कुमार बुधवार को झारखंड विधानसभा में विधायक अरूप चटर्जी के पूछे अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
विधायक अरूप चटर्जी ने पूछा था कि वर्ष 2021 में जेपीएससी द्वारा नियुक्त झारखंड नगरपालिका सेवा के 63 अधिकारियों की सेवा नियमावली अभी तक अधिसूचित नहीं होने से उनकी सेवा संपुष्टि भी नहीं हो पाई है। ऐसे में इन्हें नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। जवाब में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि उपरोक्त पदाधिकारी झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2014 के प्रावधानों के तहत राज्यकर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।