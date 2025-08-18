Vice Presidential candidate Radhakrishnan and President Draupadi Murmu's connection with Jharkhand राधाकृष्णन जीते तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारंखड से रहेगा नाता, समझिए पूरी बात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Vice Presidential candidate Radhakrishnan and President Draupadi Murmu's connection with Jharkhand

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, रांचीMon, 18 Aug 2025 09:29 AM
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रविवार को झारखंड के पूर्व राज्यपाल व वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगर उनकी जीत होती है तो यह संयोग ही रहेगा कि देश की राष्ट्रपति के साथ-साथ उपराष्ट्रपति का भी झारखंड से जुड़ाव रहेगा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी पांच साल से अधिक समय तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं।

मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड में गवर्नर रहे। उन्होंने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अपने कार्यकाल में सीपी राधाकृष्णन भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी सख्त थे। सीपी राधाकृष्णन ने राज्यपाल रहते राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर कई प्रयास किए। आरएसएस के करीब रहे सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के चर्चित भाजपा नेता रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। बाबूलाल ने कहा कि उनके व्यापक राजनीतिक अनुभव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण निश्चय ही संसदीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक अभिनंदन है। उनके लंबे सार्वजानिक जीवन के अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने भी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने पर सीपी राधाकृष्णन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण, कर्मठ नेतृत्व और राष्ट्रहित में निरंतर कार्य करने की भावना देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।