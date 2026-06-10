पाकुड़ में बारातियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, 2 की मौत; 50 से ज्यादा घायल
झारखंड के पाकुड़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।
झारखंड के पाकुड़ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के स्थानीय थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा के समीप बुधवार तड़के करीब तीन बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक अनियंत्रित बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 50 लोग घायल हो गए। घटना की मुख्य वजह बस चालक का अत्यधिक नशे में होना बताया जा रहा है। नशे में धुत चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह भयावह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, बरात गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कदम पहाड़पुर गांव से संपन्न होकर वापस महेशपुर प्रखंड के परियारदाहा गांव लौट रही थी, इसी दौरान बीच रास्ते में ही मातम पसर गया।
प्रशासन ने तुरंत लिया ऐक्शन
घटना की सूचना मिलते ही अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई। थाना प्रभारी हादसे के बाद से ही खुद पूरी तरह एक्टिव दिखे और पुलिस टीम के साथ मोर्चा संभालते हुए बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ियों से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमड़ापाड़ा पहुंचाया। पुलिस की इस सक्रियता के कारण समय रहते घायलों को इलाज मिल सका। अचंभित करने वाली बात यह रही कि पुलिस द्वारा सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिए जाने के काफी बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची।
29 लोग गंभीर रूप से घायल
अमड़ापाड़ा अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. शिवम कुमार, डॉ. मनीषा मंडल और डॉ. ब्रजेश कुमार ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों का त्वरित प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायलों में से 29 लोगों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन व नशेड़ी चालक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
मृतकों की सूची
ओलेन मुर्मू (64 वर्ष), पिता- बाजार मुर्मू (निवासी- परियारदाहा, महेशपुर)
राजेश टुडू (16 वर्ष), पिता- मुंशी टुडू (निवासी- परियारदाहा, महेशपुर)
दुमका रेफर किए गए गंभीर घायलों की सूची
प्रदीप मुर्मू (18 वर्ष), डेड हांसदा (32 वर्ष), जोसेन मुर्मू (30 वर्ष), सुहागनी किस्कू (14 वर्ष), राखिसोल सोरेन (28 वर्ष), मरंगम्य सोरेन (22 वर्ष), शांति मरांडी (30 वर्ष), सोनाराम सावरकर (60 वर्ष), संतोष टुडू (14 वर्ष), मनोज टुडू (35 वर्ष), लखिन्दर टुडू (40 वर्ष), जोगेन्दर हांसदा (14 वर्ष), बिनोद किस्कू (14 वर्ष), मीनू मुर्मू, मुंशी मुर्मू (38 वर्ष), प्रदीप मुर्मू (30 वर्ष), महेश मुर्मू (20 वर्ष), विकास किस्कू (08 वर्ष), सुजीत सोरेन (15 वर्ष), निशिला मुर्मू (14 वर्ष), कलम सोरेन (21 वर्ष), बाबुधन हेम्ब्रम (18 वर्ष), होपना टुडू (20 वर्ष), विश्वनाथ टुडू (10 वर्ष), शिवधन टुडू (50 वर्ष), शिवराम टुडू (36 वर्ष), किता बास्की (22 वर्ष), मंगल हांसदा (35 वर्ष) एवं हरिदास सोरेन (34 वर्ष)।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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