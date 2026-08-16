'मेरा नाम पप्पू है'- वंदे मातरम विवाद के बीच रांची में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, VIDEO
वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी विवाद के बीच रांची में BJYM कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रगीत का कथित अपमान करने का आरोप लगाया।
वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। रांची में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के पुतले पर ‘मेरा नाम पप्पू है’ लिखा हुआ भी नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया।
रांची में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच और अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
राहुल-सोनिया पर क्या आरोप?
BJYM के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रिंस राज ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 'वंदे मातरम' का कथित अपमान किया, वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राष्ट्रगीत बजाया जा रहा था, तब कांग्रेस नेताओं ने इसकी गरिमा का सम्मान नहीं किया।
प्रिंस राज ने कहा कि इसी के विरोध में BJYM कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और इसी के तहत राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
क्या है पूरा वंदे मातरम विवाद?
यह विवाद शनिवार को कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गाए जाने को लेकर शुरू हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने वंदे मातरम के प्रति 'घोर अनादर' दिखाया।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन रोकने का इशारा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी को कथित तौर पर यह कहते सुना गया कि ‘हमें वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है।’ भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है।
कांग्रेस ने इस मामले पर क्या कहा?
हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। पार्टी के मुताबिक, सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि वह कुछ समय से खड़े थे।
इस बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा जहां कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा के आरोपों को गलत बता रही है। रांची में हुआ BJYM का प्रदर्शन इसी राजनीतिक विवाद के और तेज होने का संकेत है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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