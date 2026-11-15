बड़ी लापरवाही; खराब ब्रेक पर 463 किमी दौड़ा दी वंदे भारत ट्रेन, जांच शुरू
रेलवे कर्मचारियों की भारी लापरवाही के कारण खराब ब्रेक वाली एक वंदे भारत ट्रेन को झारखंड से यूपी तक 463 किलोमीटर दौड़ा देने की हैरान करने वाली घटना सामने आई है।
रेलवे की एक कथित बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिविजन की ओर से खराब ब्रेक वाली एक खाली वंदे भारत ट्रेन को झारखंड के हटिया से यूपी के दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन तक लगभग 463 किलोमीटर चलने दिया गया। मालगाड़ी के इंजन से जोड़े गए इन डिब्बों का ब्रेकिंग सिस्टम अलग कर दिया गया था। इससे ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लोको पायलटों की ओर से बार-बार लिखित चेतावनी के बावजूद अधिकारियों ने ट्रेन नहीं रोकी। इस तरह यह ट्रेन केवल इंजन के ब्रेक के सहारे दौड़ती रही। अब इस घटना की जांच शुरू हो गई है।
खराब ब्रेकिंग सिस्टम पर 463 किलोमीटर तक दौड़ाया
अधिकारियों ने बताया कि घटना 24 अक्टूबर को हुई थी। खराब ब्रेकिंग सिस्टम के बावजूद खाली वंदे भारत ट्रेन को 24 अक्टूबर को झारखंड से यूपी के बीच 463 किलोमीटर तक दौड़ा दिया गया। इससे अन्य यात्री ट्रेनों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। अब इस मामले में दक्षिण पूर्व रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। सनद रहे इस घटना के कुछ ही दिन बाद 11 नवंबर को लगभग इसी तरह की लापरवाही के कारण कोलकाता-सायरंग एक्सप्रेस असम में पटरी से उतर गई थी।
खतरे में पड़ सकती थी लोगों की जान
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने कहा कि पर्याप्त ब्रेकिंग क्षमता के बिना ट्रेन को दौड़ा देना गंभीर चिंता का विषय है। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इससे रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस तरह की लापरवाही से रेलवे की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो सकती है। खाली वंदे भारत ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन की मदद से झारखंड के हटिया से यूपी के झांसी तक ले जाया जाना था। लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने ब्रेकिंग सिस्टम को ठीक नहीं किया।
कर्मचारियों ने नहीं उठाया कदम
अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को मालगाड़ी के इंजन की ब्रेकिंग प्रणाली से जोड़ना था। इससे पूरी ट्रेन का ब्रेक लगने लगता लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने दोनों ब्रेकिंग सिस्टम को ठीक से जोड़ने की व्यवस्था नहीं की। हद तो तब हो गई जब ट्रेन के चालक दल की ओर से समस्या की जानकारी दिए जाने के बावजूद हादसे के जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह लापरवाही बड़े रेल हादसे की वजह बन सकती थी।
ब्रेकिंग क्षमता थी बेहद कमजोर
अब दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने रांची के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को जांच के निर्देश दिए हैं। बीते 7 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 24 अक्टूबर को खाली वंदे भारत ट्रेन को हटिया से झांसी ले जाने के निर्देश दिए गए। लोको पायलट के बयान के अनुसार, हटिया से रवाना होने के बाद हटिया-रांची सेक्शन में 'ब्रेक फील' और 'ब्रेक पावर टेस्ट' किया गया। इस टेस्ट में लोको पायलट ने पाया कि ट्रेन की ब्रेकिंग क्षमता बेहद कमजोर थी।
लिखित शिकायत दी लेकिन नहीं दिया ध्यान
रांची स्टेशन पहुंचने पर लोको पायलट ने ट्रेन की खराब ब्रेकिंग क्षमता के बारे में सेक्शन नियंत्रक और ट्रैक्शन लोको नियंत्रक समेत रेलवे कर्मचारियों को लिखित शिकायत दी। लेकिन इसे नजरंदाज किया गया। ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं इस जानकारी के बावजूद ट्रेन को उसी स्थिति में आगे बढ़ने दिया गया। बताया जाता है कि जब ट्रेन यूपी के चंदौली में स्थित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) स्टेशन पहुंची तब रेलवे कर्मचारियों ने मामले को गंभीरता से लिया।
नहीं लग रहे थे डिब्बों में ब्रेक
डीडीयू स्टेशन के अधिकारियों ने ट्रेन की जांच की। इस जांच में पता चला कि सभी डिब्बों के ब्रेकिंग सिस्टम को अलग कर दिया गया था। इस वजह से डिब्बों में ब्रेक ही नहीं लग रहे थे और यह ट्रेन किसी तरह इंजन के ब्रेक के सहारे यूपी के दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) स्टेशन पहुंची थी। आदेश में कहा गया है कि ब्रेकिंग सिस्टम ठीक नहीं था इसकी जानकारी होने के बावजूद संबंधित रेलवे कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच कर संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही का पता लगाया जाए। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए कदम उठाए जाएं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।