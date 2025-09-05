van plunges into open cast mine in Dhanbad Jharkhand, at least 3 workers die झारखंड में मजदूरों को ले जा रही वैन खुली खदान में गिरी; 3 की मौत, कई अब भी लापता, NDRF टीम पहुंची, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड भाजपा प्रमुख और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया और जांच की मांग की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने और उनके आश्रितों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए भी कहा।

Sourabh Jain पीटीआई, धनबाद, झारखंडFri, 5 Sep 2025 09:32 PM
झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में मजदूरों को ले जा रही एक वैन करीब 150 फीट गहरी खुली खदान में जा गिरी, जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य अब भी लापता हैं। पुलिस ने बताया कि खदान में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते मजदूरों की डूबने से मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा रामकनाली थाना क्षेत्र के BCCL एरिया-4 स्थित खुली खदान में भूस्खलन की वजह से हुआ, इस दौरान खदान के पास स्थित कई घर और कुछ अस्थायी ढांचे भी ढह गए। उन्होंने कहा कि वैन में सवार लोगों की सही संख्या का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसका पता बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही चल पाएगा।

धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा, 'हादसे के बाद वैन में सवार लोगों को बचाने के लिए स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया, जिन्होंने अब तक तीन शव बरामद किए हैं। साथ ही NDRF की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और शनिवार सुबह से अपना अभियान शुरू करेगी।'

इससे पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था, 'चार-पांच लोगों को लेकर एक सर्विस वैन एक खुली खदान में खड़ी थी। इसी दौरान हुए अचानक भूस्खलन के कारण वैन खदान के तल में जमा पानी में गिर गई।'

इस हादसे को लेकर झारखंड भाजपा प्रमुख और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया और इस घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि धनबाद में BCCL कतरास क्षेत्र के अंतर्गत अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल पर हुई भीषण दुर्घटना में श्रमिकों की असामयिक मृत्यु बेहद पीड़ादायक और दुखद है।

मरांडी ने X पर की अपनी पोस्ट में लिखा, 'कोल इंडिया को पूरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच करानी चाहिए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए और उनके आश्रितों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए।'