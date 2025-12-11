झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गूंजा "वादा… तेरा वादा… कहां गया वादा" क्या मामला?

संक्षेप: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। दोनों ओर से एक-दूसरे को वादाखिलाफी की याद दिलाई गई और माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष-सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, "वादा… तेरा वादा… कहां गया वादा?"

सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक जहां सुरेश पासवान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावों के दौरान कई बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा खातों में पैसा भेजने के ऐलान का उल्लेख करते हुए पूछा कि "कहां गया उनका वादा?" पासवान ने कहा कि विपक्ष राज्य सरकार पर सवाल उठाने से पहले केंद्र की वादाखिलाफी पर जवाब दे।