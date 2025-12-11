झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गूंजा "वादा… तेरा वादा… कहां गया वादा" क्या मामला?

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Vada... tera vada... kahan gya vada echoed in the winter session of Jharkhand Assembly.
Dec 11, 2025 04:01 pm ISTRatan Gupta रांची, वार्ता
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। दोनों ओर से एक-दूसरे को वादाखिलाफी की याद दिलाई गई और माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष-सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, "वादा… तेरा वादा… कहां गया वादा?"

सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक जहां सुरेश पासवान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावों के दौरान कई बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा खातों में पैसा भेजने के ऐलान का उल्लेख करते हुए पूछा कि "कहां गया उनका वादा?" पासवान ने कहा कि विपक्ष राज्य सरकार पर सवाल उठाने से पहले केंद्र की वादाखिलाफी पर जवाब दे।

उधर, विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक नीरा यादव भी कम आक्रामक नहीं दिखीं। उन्होंने कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले सत्ता पक्ष को राज्य में किए गए अपने वादों पर ध्यान देना चाहिए। नीरा यादव ने पलटवार किया-"अब झारखंड में रहते हैं तो झारखंड की बात करिए। राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ?" उन्होंने कहा कि जनता हर मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहती है, और केंद्र का बहाना बनाकर राज्य की नाकामियों को छिपाया नहीं जा

