झारखंड के दुमका में ग्राम सभा की बैठक में भारी बवाल, पथराव में 10 पुलिस कर्मी घायल
झारखंड के दुमका में ग्राम सभा की बैठक में हुए भारी बवाल के दौरान पथराव में 10 पुलिस कर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसवालों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है।
झारखंड के दुमका में ग्राम सभा की बैठक में हुए भारी बवाल के दौरान पथराव में 10 पुलिस कर्मी घायल हो गए।
झारखंड के दुमका में ग्राम सभा की बैठक में हुए हंगामे के दौरान कुछ लोगों द्वारा किए गए पथराव में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, दुमका जिले के शिकारीपाड़ा ब्लॉक के बादलपाड़ा-कल्याणपुर इलाके में रविवार को HPGCL की ओर से प्रास्तावित कोयला खदान खोलने के विरोध में ग्राम सभा हुई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें सुरक्षा में तैनात करीब 10 पुलिसवाले घायल हो गए।
दुमका के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर अनिकेत सचान ने कहा, "कोयला खदानों के संबंध में ग्राम सभा आयोजित की गई थी, तभी हंगामा शुरू हो गया, जिसके दौरान पुलिसवालों पर हमला किया गया।"
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें