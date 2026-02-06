Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़university in name of bhim rao ambekar chatra cm hemant soren announce
चतरा में खुलेगी यूनिवर्सिटी, कोडरमा का होगा तेज विकास; CM हेमंत सोरेन ने किया ऐलान

चतरा में खुलेगी यूनिवर्सिटी, कोडरमा का होगा तेज विकास; CM हेमंत सोरेन ने किया ऐलान

संक्षेप:

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोडरमा जिले का विकास तेज गति से किया जाएगा। वहीं इससे सटे चतरा जिले में बहुत बड़ा आंबेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर सकेंगे।

Feb 06, 2026 07:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोडरमा जिले का विकास तेज गति से किया जाएगा। वहीं इससे सटे चतरा जिले में बहुत बड़ा आंबेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर सकेंगे। इसका काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। सीएम गुरुवार को कोडरमा के लोकाई मैदान में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम ने कहा कि एक जमाने में कोडरमा में अभ्रक का भंडार था। यहां की चमक पूरी दुनिया में फैली थी, मगर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यह बंद हो गया। इसके कारण कोडरमा जिला और कोडरमा की जनता पिछड़ती चली गई। सीएम कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में झारखंड को कुछ नहीं दिया, झंडी दिखा दी। अगर हम झंडी दिखाने लगेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार के पास पैसा है, रुपया है, हमारे पास जनता की ताकत है। हमारा अधिकार केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम लड़कर भी लेना जानते हैं। इसके लिए जहां जाना होगा जाएंगे, मगर जैसे हम लड़कर झारखंड लिए, वैसे ही लड़कर अपना हक भी लेंगे। सभा में पूर्व जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता समेत कई लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष झामुमो का दामन लिया। इसपर सीएम ने कहा कि पहले सरकार कोडरमा जिले को मात्र दो आंखों से देखती थी, मगर अब शालिनी गुप्ता के झामुमो में आ जाने से सरकार की दो आंखें और मिल गई। अब कोडरमा का विकास और भी तेजी से होगा।

झारखंड हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है

लोकाई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि यह राज्य संघर्षों से पैदा हुआ है। देश की आजादी के साथ-साथ यहां के आदिवासी समाज के लोगों ने राज्य के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ी। देश के सबसे अधिक खनिज संपदा के बावजूद आज झारखंड पिछड़ा राज्य है। हमेशा से इस राज्य को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। यहां के खनिज संपदा से देश के बड़े शहरों और महानगरों का विकास हो रहा है। झारखंड अपना हक लेने के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें न्यायालय का शरण में जाना पड़ा तो भी वह जाएंगे। राज्य में खनिज कल कारखाना तो खुला है लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है।

राज्य के विकास को बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने एक साल में राज्य के करीब 26 हजार नौजवानों के नौकरी दी, यह हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। राज्य की जनता से अपील होगी कि वे अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को डॉक्टर बनाएं। इंजीनियर बनाएं। काबिल बनाएं। इससे ही हमारे झारखंड राज्य का विकास संभव हो सकेगा। इतना काम होने के बाद भी हमारे राज्य के युवाओं की कुछ मांगें अधूरी हैं। यह मैं जानता हूं कि उनकी मांगें जायज हैं। जल्द ही सरकार युवाओं के अधूरे सपने और उनकी अधूरी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। राज्य बनने के कई सालों तक जेपीएससी की ओर से लगातार परीक्षा नहीं ली जाती थी, अब होती है।

मगर अब इधर पांच सालों में लगातार परीक्षा ली जा रही है। इस बार पहली बार आपके गरीब बेटा ने आपके झारखंड को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। इससे हर झारखंडी को गौरव महसूस हुआ।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।