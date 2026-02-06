चतरा में खुलेगी यूनिवर्सिटी, कोडरमा का होगा तेज विकास; CM हेमंत सोरेन ने किया ऐलान
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोडरमा जिले का विकास तेज गति से किया जाएगा। वहीं इससे सटे चतरा जिले में बहुत बड़ा आंबेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर सकेंगे।
सीएम ने कहा कि एक जमाने में कोडरमा में अभ्रक का भंडार था। यहां की चमक पूरी दुनिया में फैली थी, मगर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यह बंद हो गया। इसके कारण कोडरमा जिला और कोडरमा की जनता पिछड़ती चली गई। सीएम कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में झारखंड को कुछ नहीं दिया, झंडी दिखा दी। अगर हम झंडी दिखाने लगेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार के पास पैसा है, रुपया है, हमारे पास जनता की ताकत है। हमारा अधिकार केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम लड़कर भी लेना जानते हैं। इसके लिए जहां जाना होगा जाएंगे, मगर जैसे हम लड़कर झारखंड लिए, वैसे ही लड़कर अपना हक भी लेंगे। सभा में पूर्व जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता समेत कई लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष झामुमो का दामन लिया। इसपर सीएम ने कहा कि पहले सरकार कोडरमा जिले को मात्र दो आंखों से देखती थी, मगर अब शालिनी गुप्ता के झामुमो में आ जाने से सरकार की दो आंखें और मिल गई। अब कोडरमा का विकास और भी तेजी से होगा।
झारखंड हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है
लोकाई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि यह राज्य संघर्षों से पैदा हुआ है। देश की आजादी के साथ-साथ यहां के आदिवासी समाज के लोगों ने राज्य के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ी। देश के सबसे अधिक खनिज संपदा के बावजूद आज झारखंड पिछड़ा राज्य है। हमेशा से इस राज्य को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। यहां के खनिज संपदा से देश के बड़े शहरों और महानगरों का विकास हो रहा है। झारखंड अपना हक लेने के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें न्यायालय का शरण में जाना पड़ा तो भी वह जाएंगे। राज्य में खनिज कल कारखाना तो खुला है लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है।
राज्य के विकास को बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने एक साल में राज्य के करीब 26 हजार नौजवानों के नौकरी दी, यह हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। राज्य की जनता से अपील होगी कि वे अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को डॉक्टर बनाएं। इंजीनियर बनाएं। काबिल बनाएं। इससे ही हमारे झारखंड राज्य का विकास संभव हो सकेगा। इतना काम होने के बाद भी हमारे राज्य के युवाओं की कुछ मांगें अधूरी हैं। यह मैं जानता हूं कि उनकी मांगें जायज हैं। जल्द ही सरकार युवाओं के अधूरे सपने और उनकी अधूरी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। राज्य बनने के कई सालों तक जेपीएससी की ओर से लगातार परीक्षा नहीं ली जाती थी, अब होती है।
मगर अब इधर पांच सालों में लगातार परीक्षा ली जा रही है। इस बार पहली बार आपके गरीब बेटा ने आपके झारखंड को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। इससे हर झारखंडी को गौरव महसूस हुआ।
