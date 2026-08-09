'वो दोहरा मापदंड अपनाते हैं', केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को रांची आने की चुनौती दी
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें रांची आने की चुनौती दी है। आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच करने में राज्य प्रशासन की हिचकिचाहट पर भी सवाल उठाया।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच रांची आने की चुनौती दी। साथ ही उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सेठ ने भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने में राज्य प्रशासन की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया। सेठ ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले ही दिन छात्रों की सीबीआई जांच की मांग मान लेनी चाहिए थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री को पहले ही दिन यहां आकर छात्रों की सीबीआई जांच की मांग मान लेनी चाहिए थी। सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है? सेठ ने कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें रांची आना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे दोहरे मापदंड अपनाते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने लंबे समय से चल रहे आंदोलन का युवाओं पर पड़ने वाले भावनात्मक असर का जिक्र किया। साथ ही सत्ताधारी गठबंधन को गंभीर राजनीतिक नतीजों की चेतावनी दी।
बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे
साहू ने कहा कि बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ विरोध कर रहे छात्रों के आंसू नहीं हैं, बल्कि झारखंड के लाखों छात्रों के आंसू हैं। इन आंसुओं की कीमत हेमंत सोरेन सरकार को चुकानी होगी। इन आंसुओं की कीमत जेएमएम को चुकानी होगी। साहू ने मांग की कि राहुल गांधी को मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों के समर्थन में धरना देना चाहिए। उन्हें झारखंड सरकार को सीबीाई जांच का आदेश देने के लिए मजबूर करना चाहिए या फिर सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
राहुल गांधी को मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्हें साफ तौर पर कहना चाहिए कि या तो झारखंड सरकार सीबीआई जांच कराए या फिर वह इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने और उन्हें समर्थन देने के लिए प्रदर्शन स्थल का दौरा किया।
अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं छात्र
5 जुलाई को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद झारखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। छात्र पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर चौबीसों घंटे प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों ने 2019 के बाद सभी जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करने, अनियमितताओं की सीबीआई जांच, इसमें शामिल माफियाओं और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, श्रेणीवार कट-ऑफ का खुलासा करने, प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ओएमआर प्रतियां और उत्तर पुस्तिकाएं जारी करने और यूपीएससी/एसएससी मानकों के अनुरूप भर्ती कैलेंडर की मांग की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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