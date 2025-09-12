union coal minister G kishan reddy big announcement for coal labours 1 crore compensation after death कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी का बड़ा ऐलान, श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी का बड़ा ऐलान, श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बड़ी घोषणा की है। अब कोल इंडिया के नियमित और ठेका मजदूर दोनों के आश्रितों को दुर्घटना में मौत पर एक करोड़ अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:52 PM
केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बड़ी घोषणा की है। अब कोल इंडिया के नियमित और ठेका मजदूर दोनों के आश्रितों को दुर्घटना में मौत पर एक करोड़ अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। वर्तमान में कोयला खदानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ और ठेका कर्मियों को 40 लाख रुपए तक का बीमा मिलता था।

जी किशन रेड्डी ने बताया कि 17 सितम्बर से श्रमिक दिवस के दिन से इन्हें एक करोड़ अतिरिक्त बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कोविड के समय लागू एक्सग्रेशिया की राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी कोल माइंस में अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म की व्यवस्था लागू होगी।

कोयला मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोल मिनिस्ट्री का घरेलू कोयला का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही देश और दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग को देखते हुए सरकार इसके घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।