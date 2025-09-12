कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी का बड़ा ऐलान, श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बड़ी घोषणा की है। अब कोल इंडिया के नियमित और ठेका मजदूर दोनों के आश्रितों को दुर्घटना में मौत पर एक करोड़ अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।

वर्तमान में कोयला खदानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ और ठेका कर्मियों को 40 लाख रुपए तक का बीमा मिलता था।

जी किशन रेड्डी ने बताया कि 17 सितम्बर से श्रमिक दिवस के दिन से इन्हें एक करोड़ अतिरिक्त बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कोविड के समय लागू एक्सग्रेशिया की राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी कोल माइंस में अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म की व्यवस्था लागू होगी।