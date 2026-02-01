Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Union Budget Ranchi set to emerge as mental healthcare hub with NIMHANS
यूनियन बजट में झारखंड को बड़ी सौगात, रांची को राज्य का पहला NIMHANS मिलेगा

संक्षेप:

केंद्रीय बजट में झारखंड को हेल्थ सेक्टर में बड़ी सौगात मिला है। राजधानी रांची में राज्य को अपना पहला NIMHANS मिलने वाला है, जिससे उत्तरी भारत में मेंटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। रांची पहले से ही अपने मेंटल हेल्थ संस्थानों के लिए जानी जाती है।

Feb 01, 2026 04:27 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS 2.0) की स्थापना की घोषणा की। पहला NIMHANS बेंगलुरु में स्थित है।

रांची में दो बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें से एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP) और दूसरा राज्य सरकार का रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज (RINPAS) है। ये दोनों सालों से साइकियाट्रिक केयर, रिसर्च और रिहैबिलिटेशन के लिए प्रमुख सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं।

CIP अधिकारियों ने इस घोषणा पर खुशी जताई है और कहा है कि वे NIMHANS की तर्ज पर संस्थान को अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई, 1918 को रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम नाम से की थी।

CIP रांची के डायरेक्टर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने संस्थान को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है। चौधरी ने पीटीआई को बताया कि हमने संस्थान कैंपस में 500 बेड के नए अस्पताल का प्रस्ताव दिया है, जिसमें न्यूरो-सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग और पीडियाट्रिक्स विभाग जैसी सुविधाएं होंगी।

उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बजट पास हो जाएगा। यह सबसे बड़े अपग्रेड में से एक होगा और इससे झारखंड और आसपास के राज्यों के लोगों को फायदा होगा।उन्होंने आगे कहा कि CIP 220 एकड़ में फैला हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे।

संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए हम NIMHANS 2.0 स्थापित करेंगे और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड करेंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
