यूनियन बजट में झारखंड को बड़ी सौगात, रांची को राज्य का पहला NIMHANS मिलेगा
केंद्रीय बजट में झारखंड को हेल्थ सेक्टर में बड़ी सौगात मिला है। राजधानी रांची में राज्य को अपना पहला NIMHANS मिलने वाला है, जिससे उत्तरी भारत में मेंटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। रांची पहले से ही अपने मेंटल हेल्थ संस्थानों के लिए जानी जाती है।
केंद्रीय बजट में झारखंड को हेल्थ सेक्टर में बड़ी सौगात मिला है। राजधानी रांची में राज्य को अपना पहला NIMHANS मिलने वाला है, जिससे उत्तरी भारत में मेंटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। रांची पहले से ही अपने मेंटल हेल्थ संस्थानों के लिए जानी जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS 2.0) की स्थापना की घोषणा की। पहला NIMHANS बेंगलुरु में स्थित है।
रांची में दो बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें से एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP) और दूसरा राज्य सरकार का रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज (RINPAS) है। ये दोनों सालों से साइकियाट्रिक केयर, रिसर्च और रिहैबिलिटेशन के लिए प्रमुख सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं।
CIP अधिकारियों ने इस घोषणा पर खुशी जताई है और कहा है कि वे NIMHANS की तर्ज पर संस्थान को अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई, 1918 को रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम नाम से की थी।
CIP रांची के डायरेक्टर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने संस्थान को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है। चौधरी ने पीटीआई को बताया कि हमने संस्थान कैंपस में 500 बेड के नए अस्पताल का प्रस्ताव दिया है, जिसमें न्यूरो-सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग और पीडियाट्रिक्स विभाग जैसी सुविधाएं होंगी।
उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बजट पास हो जाएगा। यह सबसे बड़े अपग्रेड में से एक होगा और इससे झारखंड और आसपास के राज्यों के लोगों को फायदा होगा।उन्होंने आगे कहा कि CIP 220 एकड़ में फैला हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे।
संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए हम NIMHANS 2.0 स्थापित करेंगे और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड करेंगे।