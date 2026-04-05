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पेसा के तहत ग्रामसभा दो हजार तक लगा सकेगी दंड, सभी जिलों में लागू होगा

Apr 05, 2026 06:56 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत वह किसी व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का दंड लगा सकती है। दंड, पश्चाताप अथवा क्षमा याचना सुनाने का भी उसे अधिकार होगा।

पेसा के तहत ग्रामसभा दो हजार तक लगा सकेगी दंड, सभी जिलों में लागू होगा

पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत वह किसी व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का दंड लगा सकती है। दंड, पश्चाताप अथवा क्षमा याचना सुनाने का भी उसे अधिकार होगा। हालांकि वह किसी को जेल नहीं भेज सकती है। पेसा नियमावली के अनुपालन में जिला प्रशासन की भूमिका तय करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि शिकायत से सुनवाई की शुरुआत होगी। शिकायत लिखित या मौखिक दोनों तरीके से की जा सकती है।

शिकायत मिलने के आठ दिनों के भीतर सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। शिकायत की सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर प्राकृतिक न्याय और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार होगी। सुनवाई में पारंपरिक नेतृत्व जैसे माझी, मुंडा, मानकी, पाहन का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना है। असंतुष्ट पक्ष ऊपरी पारंपरिक व्यवस्था या फिर कोर्ट में अपील कर सकता है। हालांकि यह भी तय किया गया है कि किसी गंभीर प्रकृति के अपराध की सुनवाई ग्राम सभा में नहीं होगी। उसे पुलिस के पास ही ले जाना है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी और अन्य समुदाय की रूढीजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी। साथ ही उसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राज्य सरकार के द्वारा गांव के अधिकार एवं दायित्व के संबंध में निर्गत नियम आदिवासी प्रथा, सामाजिक, धार्मिक एवं पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा।

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प्रतिकूल प्रथाओं पर भी ले सकती है निर्णय

नियमावली के मुताबिक, ग्रामसभा में यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित किया गया है, वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप नहीं है, तो ग्राम सभा इससे संबंधित प्रस्ताव पर बैठक कर निर्णय ले सकती है। ऐसे पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा उपायुक्त को अग्रसारित करेगी, जिसे वे राज्य सरकार को भेज देंगे। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई के लिए समिति गठित करेगी। वह समिति 90 दिनों के भीतर अपनी सलाह राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव पर छह महीने अर्थात 160 दिनों के भीतर लिए जा रहे या लिए गये निर्णय के संबंध में ग्राम सभा को सूचित करेगी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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