पेसा के तहत ग्रामसभा दो हजार तक लगा सकेगी दंड, सभी जिलों में लागू होगा
पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत वह किसी व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का दंड लगा सकती है। दंड, पश्चाताप अथवा क्षमा याचना सुनाने का भी उसे अधिकार होगा।
पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत वह किसी व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का दंड लगा सकती है। दंड, पश्चाताप अथवा क्षमा याचना सुनाने का भी उसे अधिकार होगा। हालांकि वह किसी को जेल नहीं भेज सकती है। पेसा नियमावली के अनुपालन में जिला प्रशासन की भूमिका तय करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि शिकायत से सुनवाई की शुरुआत होगी। शिकायत लिखित या मौखिक दोनों तरीके से की जा सकती है।
शिकायत मिलने के आठ दिनों के भीतर सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। शिकायत की सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर प्राकृतिक न्याय और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार होगी। सुनवाई में पारंपरिक नेतृत्व जैसे माझी, मुंडा, मानकी, पाहन का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना है। असंतुष्ट पक्ष ऊपरी पारंपरिक व्यवस्था या फिर कोर्ट में अपील कर सकता है। हालांकि यह भी तय किया गया है कि किसी गंभीर प्रकृति के अपराध की सुनवाई ग्राम सभा में नहीं होगी। उसे पुलिस के पास ही ले जाना है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी और अन्य समुदाय की रूढीजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी। साथ ही उसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राज्य सरकार के द्वारा गांव के अधिकार एवं दायित्व के संबंध में निर्गत नियम आदिवासी प्रथा, सामाजिक, धार्मिक एवं पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा।
प्रतिकूल प्रथाओं पर भी ले सकती है निर्णय
नियमावली के मुताबिक, ग्रामसभा में यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित किया गया है, वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप नहीं है, तो ग्राम सभा इससे संबंधित प्रस्ताव पर बैठक कर निर्णय ले सकती है। ऐसे पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा उपायुक्त को अग्रसारित करेगी, जिसे वे राज्य सरकार को भेज देंगे। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई के लिए समिति गठित करेगी। वह समिति 90 दिनों के भीतर अपनी सलाह राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव पर छह महीने अर्थात 160 दिनों के भीतर लिए जा रहे या लिए गये निर्णय के संबंध में ग्राम सभा को सूचित करेगी।
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