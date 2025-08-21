रांची में चाचा कर रहा था दिव्यांग भतीजी का रेप, गर्भवती होने पर करवाया गर्भपात; गिरफ्तार

झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक सगा चाचा अपनी भतीजी का कई महीनों से रेप कर रहा था। पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने के आरोपी चाचा केतरा बेदिया को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया।

झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक सगा चाचा अपनी भतीजी का कई महीनों से रेप कर रहा था। थाना क्षेत्र की पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने के आरोपी चाचा केतरा बेदिया को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने थाना में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई थी। आइए जानते हैं कि मामले का खुलासा कैसे हुआ।

पुलिस के अनुसार, केतरा काफी दिनों से भतीजी का यौन शोषण कर रहा था, जब नाबालिग गर्भवती हो गई, तब इसकी जानकारी परिजनों को हुई। बताया जाता आरोपी ने तीन दिन पहले पीड़िता का गर्भपात कराया था। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई तो मामला खुल गया और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस को गर्भपात करने वाले डॉक्टर की तलाश थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि दिव्यांग नाबालिग के चाचा ने ही उसका यौन शोषण किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस अबॉर्शन करनेवाले डॉक्टर के बारे में पता कर रही है। उसकी तलाश की जा रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, ट्यूटर पकड़ाया थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग से उसके ट्यूशन टीचर द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चान्हो पुलिस ने आरोपी शिक्षक लुंडरी गांव निवासी समीर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।