'उल्टी गिनती शुरू हो चुकी...', ममता बनर्जी पर पूर्व CM चंपाई सोरेन का तीखा हमला, क्या कहा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि घुसपैठियों और तुष्टिकरण की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने वालों का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि घुसपैठियों और तुष्टिकरण की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने वालों का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और अब बंगाल विकास और सुशासन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
चंपाई सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जेएमएम से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने यह बयान उस समय दिया जब विधानसभा चुनाव के रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, वहीं कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी छूती हुई नहीं दिख रही है।
कौन कितना आगे
भारतीय चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दोपहर 2 बजे तक बीजेपी 294 सदस्यीय विधानसभा की 193 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 293 सीटों पर मतगणना जारी है, जबकि एक सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कथित गड़बड़ियों के चलते पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। शुरुआती रुझानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुकाबला एकतरफा होता जा रहा है, हालांकि अंतिम नतीजों का इंतजार अभी बाकी है।
'अरब सागर से गंगासागर तक बीजेपी'
चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन को याद करते हुए कहा कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आज यह पंक्तियां हकीकत बनती दिख रही हैं और अरब सागर से गंगासागर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। उनके मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार मिल रहे जनसमर्थन ने BJP को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बना दिया है, जो अब पूर्वी भारत में भी अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है।
पीएम मोदी की जमकर की तारीफ
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन और विकास की राजनीति को बढ़ावा मिला है और अब बंगाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी, लेकिन जनता अब इस राजनीति को नकार रही है। सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में बंगाल में पारदर्शिता, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। अपने बयान के अंत में सोरेन ने असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशभर में लोकतंत्र का यह उत्सव अभूतपूर्व है और जनता का समर्थन एक नई राजनीतिक दिशा तय कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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