UGC शुल्क उल्लंघन का मामला, झारखंड के 17 विश्वविद्यालय-कॉलेजों में छात्रों की फीस फंसी; मांगा जवाब
झारखंड में यूजीसी शुल्क फीस वापस नीति के उल्लंघन का मामला सामने आया है। लोकभवन ने 17 विवि-कॉलेजों से मामले में जवाब मांगा है।
श्रेयसी मिश्रा, रांची
झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन रद्द कराने वाले विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं करने के मामले को राज्यपाल सचिवालय ने गंभीरता से लिया है। यूजीसी की शिकायतों पर राज्यपाल सचिवालय यानी लोकभवन ने राज्य के 17 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से सख्त लहजे में जवाब-तलब किया है। जिन 17 संस्थानों से जवाब मांगा गया है, उनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं।
सचिवालय ने सभी संस्थानों को यूजीसी फी रिफंड पॉलिसी का पालन करते हुए लंबित मामलों का निपटारा करने और अब तक अनुपालन न करने का स्पष्ट कारण बताने का निर्देश दिया है। यूजीसी सचिव प्रो. श्यामा रथ ने इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की थी। इसमें नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और प्रभावित छात्रों की पूरी सूची संलग्न की गई थी। आंकड़ों के अनुसार, बीआईटी मेसरा में एक छात्र के 4 लाख व एनयूएसआरएल में 1.61 लाख व 1.21 लाख रुपये तक लंबित हैं। इसके अलावा कई संस्थानों में छात्रों की राशि अटकी है। नियमानुसार, समय-सीमा में दाखिला रद्द कराने पर प्रोसेसिंग फीस काट रकम लौटाना जरूरी है।
लोकभवन ने पूछा- क्यों नहीं हुआ रिफंड पॉलिसी का पालन
झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिला रद्द कराने वाले छात्रों की फीस वापस न करने पर राज्यपाल सचिवालय ने कड़ा रुख अपनाया है। लोकभवन ने संस्थानों से सीधे पूछा है कि आखिर क्यों यूजीसी फी रिफंड पॉलिसी का पालन नहीं हुआ। यूजीसी सचिव प्रो. श्यामा रथ द्वारा राज्यपाल सचिवालय से हस्तक्षेप की मांग किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
लाखों रुपये की फीस अब भी लंबित
यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक कई संस्थानों में छात्रों के लाखों रुपये अटके हैं। बीआईटी मेसरा में कंप्यूटर साइंस के छात्र के 4 लाख रुपये और एनयूएसआरएल में कानून के विद्यार्थियों के 1.61 लाख व 1.21 लाख रुपये तक बकाया हैं। इसके अलावा एमिटी, संत जेवियर्स तथा अन्य विश्वविद्यालयों में भी विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस रोकी गई है।
नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी
यूजीसी नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा में नामांकन रद्द कराने पर अधिकतम 1,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क काटकर पूरी फीस वापस करना अनिवार्य है। फीस रोकने या देरी करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्यपाल सचिवालय ने अब सभी संबंधित कुलपतियों और प्राचार्यों को शिकायतों का समाधान कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
इन संस्थानों को जारी किया गया निर्देश
लोकभवन की ओर से जारी सूची में रांची विश्वविद्यालय, बीआईटी मेसरा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) रांची संत जेवियर्स कॉलेज, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी,एमिटी यूनिवर्सिटी, झारखंड राय यूनिवर्सिटी, साईंनाथ यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी (जमशेदपुर), इक्फाई यूनिवर्सिटी, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी (कोडरमा), झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज व एमिटी लॉ स्कूल।
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