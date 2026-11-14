अवैध संबंधों में 'रास्ते की रुकावट बनी' ढाई साल की मासूम, हत्या के आरोप में सौतेला मामा गिरफ्तार
झारखंड में ढाई साल की बच्ची की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसका बच्ची की मां के साथ अवैध संबंध है और वह उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक नाले से ढाई साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिसकी कथित तौर पर एक रिश्तेदार ने धक्का देकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।पुलिस के अनुसार, बच्ची के पिता ने 11 नवंबर से बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वह पड़ोसी राज्य ओडिशा के क्योंझर जिले के रहने वाले हैं।
मुफस्सिल थाने के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि बच्ची 11 नवंबर को अपने सौतेले मामा के साथ घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सौतेले मामा का बच्ची की मां के साथ विवाहेतर संबंध था। उन्होंने बताया कि बच्ची अपनी मां के साथ ओडिशा स्थित घर से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव में अपने सौतेले मामा समीर पान के घर आई हुई थी।
पुलिस अधिकारी ने और क्या-क्या बताया?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पान बच्ची की मां के साथ किसी दूसरी जगह पर रहना चाहता था, लेकिन उसे बच्ची अपनी योजना में बाधा लग रही थी। इसलिए उसने बच्ची को रास्ते से हटाने का फैसला किया।
उन्होंने बताया कि आरोपी 11 नवंबर को किसी बहाने से बच्ची को नाले के पास ले गया और उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस को हुआ शक और फिर…
पुलिस को घटना में पान की भूमिका पर संदेह हुआ और उसने शुक्रवार को पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया। कुमार ने बताया कि शुरुआत में पान ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की और पुलिस को बताया कि बाजार जाने से पहले वह बच्ची को घर छोड़ आया था।
हालांकि, पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने गांव के पास नाले से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पान को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नरबलि में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या
इधर चतरा जिले में काली पूजा के दिन कथित तौर पर नरबलि अनुष्ठान के तहत आठ वर्षीय एक बच्ची की उसके रिश्तेदारों द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची आठ नवंबर को लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी मां ने 11 नवंबर को प्रतापपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का शव 13 नवंबर को उसके घर से करीब 150 मीटर दूर धान के एक खेत से बरामद किया गया। मामले की जांच में पता चला है कि अंधविश्वास के कारण बच्ची की हत्या की गई है।'
तंत्र-मंत्र का चक्कर
नैथानी ने कहा, 'पीड़िता की एक रिश्तेदार घर पर कथित तौर पर तंत्र-मंत्र करती थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए महिला ने अपने पति के बड़े भाई और उनके बेटे के साथ मिलकर अमावस्या की रात बच्ची की हत्या कर दी। आरोपियों की बच्ची के परिवार के साथ पुरानी रंजिश भी थी।'
पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी के घर से खून से सनी दरांती, खुरपी, लोहे की छेनी, टूटी हुई लाल चूड़ियां, पीड़िता के कपड़े और अनुष्ठान में कथित तौर पर इस्तेमाल हुई अन्य सामग्री बरामद की गई। आरोपियों ने मामले को यौन हिंसा का रूप भी देने की कोशिश की थी। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हम बिहार के एक मौलवी की भी तलाश कर रहे हैं, जिसने आरोपियों को यह प्रशिक्षण दिया था। अनुष्ठान के तहत बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को धान के खेत में फेंक दिया गया।'
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