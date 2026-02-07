Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Two youths commit suicide by hanging in Ranchi; girlfriend brother murder revealed
रांची में 2 युवकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेमिका के भाई की हत्या का हुआ खुलासा

रांची में 2 युवकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेमिका के भाई की हत्या का हुआ खुलासा

संक्षेप:

झारखंड की राजधानी रांची से आत्महत्या और हत्या के खुलासे की खबर सामने आई है। शहर के दो अलग-अलग इलाके में 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने प्रेमिका के भाई की हत्या का खुलासा कर दिया है।

Feb 07, 2026 08:06 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड की राजधानी रांची से आत्महत्या और हत्या के खुलासे की खबर सामने आई है। शहर के दो अलग-अलग इलाके में 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहले मामले में रातू रोड के अलकापुरी रोड नंबर एक में गायत्री मंदिर के पास रहने वाले 24 साल के अमन कुमार ने गुरुवार को देर रात में पंखा के सहारे गमछा से तैयार फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर रातू रोड के मधुकम बीच कोचा झारखंड चौक के पास रहने वाले 20 साल के सुमित तिर्की ने साड़ी के सहारे बने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकान की ब्रिक्री से आहत युवक ने लगाई फांसी

दिवंगत युवक की मां गीता देवी ने बताया कि पुत्र अमन रात में भोजन करने के बाद सोने चला गया था। सुबह में नीयत समय पर सोकर नहीं उठने पर बाहर से आवाज लगाई गई, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। संदेह होने पर परिजनों ने रोशनदान से अंदर कमरे में झांका तो पाया कि अमन का शव गमछा से बने फंदे से झूल रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता रमेश कुमार चौधरी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। वहीं अमन मकान की बिक्री होने से आहत था और वह तनाव के दौर से गुजर रहा था।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 634 कब्रिस्तान बनाए जाएंगे सुंदर, 146 करोड़ होंगे खर्च; देखें लिस्ट
ये भी पढ़ें:जमशेदपुर पर आतंकी साया? 18 स्लीपर सेल एक्टिव, पाकिस्तान से ट्रेनिंग का इनपुट

आर्थिक तंगी से परेशान सुमित ने लगाई फांसी

दूसरी ओर रातू रोड के मधुकम बीच कोचा झारखंड चौक के पास रहने वाले 20 साल के सुमित तिर्की ने साड़ी के सहारे बने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। वह आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। बताया गया कि वह गुरुवार को रात में भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह में समय पर नहीं जगने पर मां को आशंका हुई।

परिजनों ने आवाज का उत्तर नहीं मिलने पर दरवाजे को तोड़ा तो पाया कि छप्पर पर लगे एंगल से बने फंदे से सुमित का शव लटका हुआ है। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में कर रिम्स में पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों मामले में यूडी केस दर्ज हुआ है।

ये भी पढ़ें:श्राद्ध में शामिल होने गए थे, फिर लौटे ही नहीं; कहां गायब हो गए 10 आदिवासी बच्चे
ये भी पढ़ें:झारखंड में बारिश के आसार नहीं, अगले दो दिन 2-3 डिग्री गिरेगा पारा

प्रेमिका के भाई की हत्या का हुआ खुलासा

पुंदाग ओपी पुलिस ने अनसूल अपार्टमेंट के सामने निर्माणाधीन अपार्टमेंट परिसर में युवक वसीम मंसूरी की हत्या का उद्भेदन कर लिया है। वसीम की हत्या उसकी बहन के प्रेमी ने प्रतिशोध में किया, जिसमें उसके साथी ने सहयोग किया। इसके बाद आरोपियों ने शव को साक्ष्य छिपाने की नियत से अपार्टमेंट परिसर में पानी भरे स्थान पर फेंक दिया था। पुलिस ने नामजद आरोपी और इलाहीनगर निवासी शाहिद अंसारी व मुशर्रफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। मांडर का दिलशाद अभी फरार है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।