धनबाद में खदान धसने से 2 मजदूरों की मौत, कई घायल; MLA का दावा मामला दबाया जा रहा, बताई वजह

Hindi Newsझारखंड न्यूज़Two workers killed, several injured in Dhanbad mine collapse; MLA claims
Mon, 17 Nov 2025 06:19 PMRatan Gupta धनबाद, पीटीआई
झारखंड के निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि धनबाद जिले में एक खदान का एक हिस्सा ढहने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें स्थानीय मीडिया से कथित घटना की जानकारी मिली और उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी है।

चटर्जी ने बताया कि यह घटना रविवार को धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के मुग्मा इलाके में एक खदान में अवैध खनन के दौरान हुई। भाकपा (माले) लिबरेशन नेता ने दावा किया कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध खनन की घटनाओं को छिपाने के लिए घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। दुलमुल कोइरी ने बताया कि उनके पिता, मनोज कोइरी (46), जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले के निवासी थे, मृतकों में शामिल थे।

कोइरी ने संवाददाताओं को बताया कि झारखंड के मुग्मा इलाके का एक ठेकेदार अवैध खनन के लिए पश्चिम बंगाल से लगभग 12 मज़दूरों को लाया था। उन्होंने कहा, "रविवार सुबह खनन शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद खदान का एक हिस्सा ढह गया और कम से कम पाँच लोग उसके नीचे दब गए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार मज़दूरों को बचाने नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, “चूँकि मज़दूर पश्चिम बंगाल के थे, इसलिए उन्हें इलाज के लिए कुल्टी और आसनसोल वापस ले जाया गया।” निरसा उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) रजत माणिक बाखला ने कहा, "कथित घटना की जाँच की जा रही है।"

Jharkhand
