चक्रधरपुर में कैसे पलट गईं 2 ट्रेनें, 22 डिब्बे हो गए बेपटरी; ये थी वजह

झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां दो ट्रेनें शनिवार को पलट गईं। दो ट्रेनों के करीब 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।

Sun, 10 Aug 2025 07:01 AM

आद्रा रेल मंडल के चांडिल स्टेशन के पास शनिवार तड़के बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे दोनों के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल पटरी दो सौ मीटर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। इस कारण आद्रा-चक्रधरपुर और रांची मंडल से होकर चलने वाली 13 ट्रेनें रद्द रहीं। वहीं, 19 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा। रक्षाबंधन के दिन हादसे से यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा।

पुरुलिया-चांडिल सेक्शन पर डाउन लाइन में पहले एक आयरन ओर (फाइंस) लदी मालगाड़ी के 15 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गये थे। इसके कुछ डिब्बे अप लाइन तक जा पहुंचे थे, तभी अप लाइन से गुजर रही खाली मालगाड़ी की ट्रैक पर गिरे डिब्बे से टक्कर हो गयी। टक्कर में दूसरी मालगाड़ी से 7 बोगी बेपटरी हुई।

डीएआरएम मौके पर पहुंचे हादसे की सूचना पर आद्रा डीआरएम सुमित नरूला समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। लंबी दूरी की ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया। आद्रा और टाटानगर से रिलीफ ट्रेनों ने मौके पर पहुंच रेल पटरी को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया।

ये ट्रेनें हुईं रद्द ● पटना-टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस

● टाटा-कटिहार एक्सप्रेस

● कटिहार टाटा एक्सप्रेस

● टाटा-हटिया मेमू

● चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू

● झाड़ग्राम-पुरुलिया-झाड़ग्राम मेमू

● टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

● टाटा-बक्सर एक्सप्रेस

● स्वर्णरेखा एक्सप्रेस

● बरकाकाना-टाटा मेमू

● रांची-हावड़ा वंदे भारत

● हावड़ा-रांची वंदे भारत

● टाटा-आरा एक्सप्रेस