तोरपा में तेज रफ्तार SUV पेड़ से जा भिड़ी, रांची के दो पादरियों की मौत; डेशबोर्ड से जा टकराया सिर

Feb 16, 2026 09:43 am ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रांची, झारखंड
तोरपा के झामुमो विधायक सुदीप गुड़िया ने फादर ग्रेगोरी बिलुंग और फादर स्टेनिस लास कुजूर की मौत पर गहरा शोक जताया है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक ने सिविल सर्जन को फोन पर तत्काल एबुलेंस भेजने के लिए कहा।

कपूचीन सोसाइटी रांची के चेयरमैन फादर ग्रेगोरी बिलुंग और विधा सदन सामलौंग के फादर स्टेनिसलास कुजूर की रविवार की शाम 4:30 बजे तोरपा के चकला मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के समय फादर ग्रेगोरी एसयूवी ड्राइव कर रहे थे। इसी दौरान वाहन पेड़ से टकरा गया। पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों को एसयूवी से बाहर निकाला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फादर ग्रेगोरी बिलुंग और फादर स्टेनिसलास के साथ सोसाइटी के 60 सदस्य बस और चारपहिया वाहन से रविवार सुबह पिकनिक मनाने तोरपा प्रखंड स्थित चंचलाघाघ गए थे। पिकनिक मनाने के बाद शाम होने से पहले सभी लोग लौट रहे थे। इस दौरान फादर ग्रेगोरी बिलुंग और फादर स्टेनिसलास कुजूर एसयूवी में सवार थे, तभी तोरपा के डोडमा चकला मोड़ के पास खूंटी-सिमडेगा मुख्य सड़क पर एसयूवी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि एसयूवी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद एसयूवी के दोनों एयरबैग नहीं खुले, और सीट बेल्ट लगाए रहने के बावजूद दोनों लोगों के सिर डैशबोर्ड से जा टकराए। हादसे के बाद दोनों लोग आधे घंटे तक वाहन के अंदर ही फंसे रहे और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

