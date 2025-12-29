झारखंड में आपस में ही भिड़ गए माओवादी, 2 की मौत और 2 घायल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Two members of Maoist splinter group shot dead in internal clash in Jharkhand
झारखंड में सुरक्षाबलों के ताबड़तोड़ ऐक्शन से घबराए माओवादी आपस में ही भिड़ गए। इस झड़प में दो माओवादियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, कुछ मुद्दों पर माओवादियों के बीच आपस में ही झड़प हो गई।

Dec 29, 2025 01:45 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, चतरा
झारखंड के चतरा जिले में माओवादी गुट के आंतरिक झड़प में दो सदस्यों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार रात कुंडा पुलिस थाना क्षेत्र के गेंद्रा गांव में हुई। प्रतिबंधित टीएसपीसी के दो गुटों के बीच झड़प हो गई।

चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि आपस में कुछ मुद्दों पर हुई झड़प में दो नक्सली मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। एसपी ने बताया कि 30 आपराधिक मामलों में वांछित देवेंद्र गंजू (40) और चुडामन गंजू (35) की हत्या कर दी गई। जबकि एनआईए मामले में आरोपी श्याम भोक्ता (30) और उसके बहनोई ब्रह्मदेव भोक्ता (25) उर्फ ​​गोपाल को गोली लगी।

एसपी ने बताया कि दोनों घायलों को राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान में इलाज के लिए भेजा गया है और वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने आगे बताया कि घटना की जांच जारी है।

Jharkhand News
