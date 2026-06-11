ईंट बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा, लातेहार में डूबकर मर गईं 2 मासूम बच्चियां
मृत बच्चियों की पहचान प्रियंका कुमारी (11) और संजू कुमारी (9) के रूप में हुई है, जो आपस में रिश्तेदार थीं। परिवार में शोक का माहौल है। गांव में सनसनी फैली हुई है।
झारखंड के लातेहार जिले में पानी से भरे एक गड्ढे में गिरकर डूबने से बृहस्पतिवार को दो बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना बरियातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरवाडीह पंचायत के बरवाडीह गांव में हुई। बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मृत बच्चियों की पहचान प्रियंका कुमारी (11) और संजू कुमारी (9) के रूप में हुई है, जो आपस में रिश्तेदार थीं।
प्रियंका बनवार प्राथमिक विद्यालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा थी, जबकि संजू तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। परिजनों के मुताबिक, दोनों बच्चियां सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटीं। थाना प्रभारी ने बताया, “जब परिजन उनकी तलाश कर रहे थे, तभी दोपहर करीब एक बजे ग्रामीणों ने सूचना दी कि बच्चियां गांव के ही एक गड्ढे में डूब गई हैं।”
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार के सदर अस्पताल भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ईंट बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। अधिकारी ने बताया, “हाल ही में हुई बारिश के कारण गड्ढा पानी से भर गया था, जिससे वह खतरनाक हो गया था। पास में खेलते समय बच्चियां उसमें गिर गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई।” ग्रामीणों ने इस घटना की जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की है।
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक वाहन के सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर बाद कोलेबिरा के अघरमा में उस समय हुई जब चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया और वाहन पेड़ से टकरा गया।
सिमडेगा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''अघरमा में वाहन के सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।'' उन्होंने बताया कि चार घायलों को रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं जहां उनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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