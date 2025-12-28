हम पार्टी में जा रहे हैं…, तेजी से दौड़ाई बाइक; दोनों दोस्तों की हुई मौत; 2 महीने बाद थी शादी

संक्षेप: मृतकों की पहचान आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर-7 काली मंदिर के पास रहने वाले कृष (19) और अभय (26) के रूप में हुई है। दोनों दोस्त थे और पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे।

झारखंड से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर-7 काली मंदिर के पास रहने वाले कृष (19) और अभय (26) के रूप में हुई है। दोनों दोस्त थे और पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे।

जानकारी के मुताबिक, जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप सड़क का एक हिस्सा बंद था, जबकि दूसरी ओर से वाहनों का आवागमन जारी था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे एक हाइवा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद हाइवा वाहन को जब्त कर लिया गया है।