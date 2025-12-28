Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Two friends die after a speeding bike collides with a Hiva in Jamshedpur
हम पार्टी में जा रहे हैं…, तेजी से दौड़ाई बाइक; दोनों दोस्तों की हुई मौत; 2 महीने बाद थी शादी

हम पार्टी में जा रहे हैं…, तेजी से दौड़ाई बाइक; दोनों दोस्तों की हुई मौत; 2 महीने बाद थी शादी

संक्षेप:

मृतकों की पहचान आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर-7 काली मंदिर के पास रहने वाले कृष (19) और अभय (26) के रूप में हुई है। दोनों दोस्त थे और पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे।

Dec 28, 2025 07:10 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर-7 काली मंदिर के पास रहने वाले कृष (19) और अभय (26) के रूप में हुई है। दोनों दोस्त थे और पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप सड़क का एक हिस्सा बंद था, जबकि दूसरी ओर से वाहनों का आवागमन जारी था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे एक हाइवा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद हाइवा वाहन को जब्त कर लिया गया है।

मृतक अभय के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी दो महीने बाद होने वाली थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। दोनों दोस्त घर से कहकर निकले थे, पार्टी में जा रहे हैं… अचानक हुई घटना से परिवार गहरे सदमे में है। वहीं, कम उम्र में कृष की मौत से उसके परिजन भी टूट गए हैं। क्रिस और अभय बिहार के सासाराम के रहने वाले थे। क्रिस के पिता प्राईवेट गार्ड और अभय के पिता औद्योगिक क्षेत्र के नौकरी करते है। अभय एकलौता पुत्र था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Accident
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।