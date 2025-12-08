खेल-खेल में घुमाई ट्रैक्टर की चाबी, स्टार्ट होते ही पहिए के नीचे आए मासूम, 2 बच्चों की कुचलकर मौत

संक्षेप: मृतकों की पहचान ढाई साल के अदनान और छह साल के अक्सू प्रवीण के रूप में हुई है। हादसे में अमरी प्रवीण नामक महिला घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। अब समझिए एक गलती से कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा।

झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक गलती की वजह से ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। मृतकों की पहचान ढाई साल के अदनान और छह साल के अक्सू प्रवीण के रूप में हुई है। हादसे में अमरी प्रवीण नामक महिला घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। अब समझिए एक गलती से कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा।

बच्चे के ऊपर से गुजर गया ट्रैक्टर का पहिया घटना मो. इबरार के घर के बाहर हुई, जहां ट्रैक्टर खड़ा था और उसमें चाबी लगी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे ने खेल-खेल में गलती से ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी, जिससे ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया। ट्रैक्टर स्टार्ट होते ही वह झटका खाकर आगे बढ़ा और उस पर सवार बच्चा असंतुलित होकर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही ट्रैक्टर का पिछला चक्का उसके ऊपर से गुजर गया।