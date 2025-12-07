गोवा नाइट क्लब अग्निकांडः झारखंड के 2 सगे भाइयों की भी मौत, दोनों के भेजे पैसे से चलता था परिवार
गोवा नाइट क्लब में लगी आग में झारखंड के भी 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से दो सगे भाई थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 4 पर्यटक और 14 क्लब के कर्मचारी शामिल हैं। बाकी 7 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आग में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
गोवा नाइट क्लब में लगी आग में मारे गए लोगों में झारखंड के तीन प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। लापुंग के फतेहपुर गांव के दो भाई, 24 साल के प्रदीप और 20 साल के विनोद महतो की भी मौत हो गई। इनके अलावा खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के गोविंदपुर गांव के 22 साल के मोहती मंडा की भी इस घटना में मौत हो गई।
प्रदीप और विनोद के बड़े भाई फागू महतो ने पीटीआई को बताया कि उन्हें गोवा में अपने एक रिश्तेदार के फोन करने के बाद सुबह लगभग 3 बजे मौत की जानकारी मिली। फागू ने कहा कि मैंने अपने दोनों भाइयों प्रदीप और विनोद को खो दिया। हमें इस बारे में तब पता चला जब हमारे एक रिश्तेदार निशान कुमार का फोन आया।
दो बेटों की मौत से मेरे पिता धनेश्वर महतो सदमे में हैं। फागू ने बताया कि दोनों भाई लगभग 10-12 महीने पहले गोवा चले गए थे। वे अगले साल परिवार के साथ होली मनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई यहां परिवार की मदद के लिए हर महीने लगभग 30000 रुपए भेजते थे। दोनों अविवाहित थे।
फागू ने दावा किया कि अभी तक किसी भी अधिकारी या राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने परिवार से संपर्क नहीं किया है। उनकी पत्नी सुलांती ने कहा कि परिवार बहुत गरीब है। वे गांव में एक अस्थायी मिठाई की दुकान से होने वाली मामूली आय और भाइयों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर थे।
उधर, गोविंदपुर में मोहती मुंडा के परिवार को भी इसी तरह का एक फोन आया जिसमें उनकी मौत की सूचना दी गई। रिश्तेदारों ने बताया कि उनके पिता एतवा मंडा सदमे में हैं। उसी नाइट क्लब में काम करने वाले उनके 22 साल के बेटे मोहती मंडा की भी आग में मौत हो गई।
रांची स्थित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों से संपर्क कर लिया है। गोवा में नियोक्ता से संपर्क करने के प्रयास जारी हैं।
बता दें कि रविवार आधी रात के बाद उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों में चार पर्यटक और 14 कर्मचारी शामिल हैं, जबकि बाकी सात की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आग में छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।