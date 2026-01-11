रांची के धुर्वा में 12 घंटे का बंद, आखिर कहां गए लापता बच्चे अंश और अंशिका?

संक्षेप: झारखंड के रांची स्थित धुर्वा में दो भाई-बहन पिछले 10 दिनों से लापता हैं। पिता ने तीन जनवरी को धुर्वा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में 40 पुलिसकर्मियों के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

झारखंड के रांची स्थित धुर्वा में दो भाई-बहन पिछले 10 दिनों से लापता हैं। पुलिस अबतक बच्चों का पता नहीं लगा पाई है। इसी के विरोध में रविवार को धुर्वा में 12 घंटे का बंद रहा। स्थानीय लोगों के बंद के चलते सामान्य जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित रहा। यह बंद स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक समिति ने बुलाया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने किया।

कैलाश यादव ने कहा कि 'लापता बच्चों का इंतजार लंबा होता जा रहा है और ये माता-पिता के लिए बेहद दुखद स्थिति है। पुलिस उन्हें ढूंढने में अबतक नाकाम रही है। माता-पिता हर सेकेंड इसी उम्मीद में हैं कि बच्चे लौट आएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है।' आपको बता दें कि बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर मौसीबाड़ी और धुर्वा गोल चक्कर को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान इलाके के बाजार भी बंद रहे।

बच्चों की उम्र उम्र 4 और 5 साल बच्चों का नाम अंश और अंशिका है जिनकी उम्र 4 और 5 साल है। दोनों 2 जनवरी को अपने घर के पास एक किराना स्टोर पर गए थे, जिसके बाद से ही वे लापता हो गए। पुलिस ने दोनों को ढूंढने के लिए 40 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है।

बीजेपी सांसद ने दी चेतावनी शनिवार को बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने लापता हुए बच्चों के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साहू ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘ये घटना शहर के ठीक बीचों-बीच हुई है, बीजेपी इस लापरवाही, असंवेदनशीलता और प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी।’