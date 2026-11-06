खूंटी में ट्रक ने भीड़ को रौंदा, 2 मासूम बच्चों समेत 7 की मौत
झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रक ने भीड़ में कोहराम मचाते हुए कई को रौंद दिया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई।
झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के कर्रा थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात भीषण हादसा हुआ। यहां कर्रा-तोरपा मुख्य सड़क पर जोने-लुदरू मोड़ के समीप रात करीब दस बजे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़ी भीड़ को रौंद दिया। इस दुर्घटना में दो बच्चों समेत सात लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्ची का सदर अस्पताल खूंटी में इलाज चल रहा है। मृतकों में एक 11 माह का बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई।
पुल तोड़कर नीचे जा गिरा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 9:30 बजे घटनास्थल के समीप एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। स्कूटी दुर्घटना की आवाज सुनकर जोने-लुदरू मोड़ के समीप स्थित कॉलोनी के लोग राहत और बचाव के लिए घटनास्थल पहुंचे और सड़क पर खड़े थेे। इसी दौरान तोरपा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार 18 चक्का ट्रक सड़क पर मौजूद लोगों को रौंदते हुए पुलिया तोड़कर नीचे गड्ढे में जा गिरा। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए।
ड्राइवर और खलासी फरार
हादसा इतना भयावह था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कर्रा थाना प्रभारी राजू कुमार, तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार पुलिसबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने भी राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी रेफर किया गया। दुर्घटना में पांच वर्षीय खुशबू कुमारी घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल खूंटी में चल रहा है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और चालक-खलासी की तलाश में जुटी है।
मृतकों में 11 माह का बच्चा व उसकी मां भी
स्कूटी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे देखने के लिए लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान ट्रक ने भीड़ को चपेट में ले लिया। हादसे से जोने-लुदरू व आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। पुलिस-प्रशासन राहत-बचाव कार्य के साथ आगे की कार्रवाई में जुटा है।
हादसे को देखने पहुंची भीड़ हुई हादसे का शिकार
मृतकों की पहचान सौरभ नायक (11 माह), पिता अजित नायक, अंजली कुमारी (पति अजित नायक), पाको देवी (60 वर्ष), जयंती देवी, मानहु देवी, गोलू कुमार और तूती कुमारी के रूप में हुई है। अजली और सौरभ मां-बेटे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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