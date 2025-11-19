Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Truck driver murdered vehicle found abandoned in Jharkhands Dumka
झारखंड में खौफनाक घटना! बदमाशों ने लूट लिया सरिया लदा ट्रक; ड्राइवर को मार डाला

संक्षेप: झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के दुमका जिले ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। यहां के सरैयाहाट क्षेत्र में लापता आयरन रॉड से लदे ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, ट्रक के ड्राइवर की लाश 16 नवंबर को गिरिडीह जिले से बरामद की गई थी।

Wed, 19 Nov 2025 01:56 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमका
झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के दुमका जिले के सरैयाहाट क्षेत्र में लापता आयरन रॉड से लदे ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, ट्रक के ड्राइवर की लाश 16 नवंबर को गिरिडीह जिले से बरामद की गई थी। इस मामले की जानकारी देते हुए बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि 16 नवंबर की रात उन्हें लगभग 25 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव मिला था। दुमका में ट्रक मिलने के बाद पता चला कि वह शव ट्रक चालक धीरज कुमार का ही था। पुलिस ने बताया कि धीरज बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था।

इस मामले की जानकारी देते हुए सरैयाहाट थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने आयरन रॉड से लदे ट्रक को लूटने के लिए ड्राइवर की हत्या कर दी और पुलिस के डर से दुमका में ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। ट्रक मालिक रंजीत राय, जो पश्चिम बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले हैं, ने पुलिस को बताया कि ट्रक 15 नवंबर को रानीगंज से रवाना हुआ था और उसे उत्तर प्रदेश के बनारस जाना था. 16 नवंबर को ड्राइवर का फोन बंद मिला, जिसके बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया.

सरैयाहाट थाना प्रभारी जय प्रकाश दास ने बताया कि ट्रक में लगे GPS को ट्रैक करते हुए ट्रक मालिक एनएच-133 पर भेलुवा मोड़ पहुंचे, जहां ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला। ट्रक मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर बगोदर पुलिस से संपर्क किया गया। वहां से पता चला कि ड्राइवर की लाश बरामद हो चुकी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाश ड्राइवर की हत्या के बाद ट्रक को बिहार ले जाने की योजना में थे, लेकिन सोमवार देर रात उसी स्थान पर दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मौके पर हो रही पुलिस जांच देखकर डर गए और ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गए।

