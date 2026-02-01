Hindustan Hindi News
पलामू में खौफनाक वारदात! 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या; बच्ची जख्मी

झारखंड के पलामू में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। एक बच्ची भी बूरी तरह से जख्मी हुई है।

Feb 01, 2026 10:31 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड के पलामू में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या अंधविश्वास के चलते की गई है। इस घटना में एक बच्ची बुरी तरह जख्मी भी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Crime News
