जादू-टोना के शक में आदिवासी महिला की कर दी थी हत्या, पश्चिमी सिंहभूम में 4 गिरफ्तार
चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बहमन तुती ने बताया कि पुलिस को शनिवार सुबह घटना की सूचना मिली, जिसके बाद टीम कराइकेला थाना क्षेत्र के कोलजोमरो गांव पहुंची और वहां से महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जादू-टोना करने के संदेह में 46 साल की आदिवासी महिला की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बहमन तुती ने बताया कि पुलिस को शनिवार सुबह घटना की सूचना मिली, जिसके बाद टीम कराइकेला थाना क्षेत्र के कोलजोमरो गांव पहुंची और वहां से महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान रेंदाई सुम्भरुई के रूप में हुई है।
घर में घुस घोंट दिया था गला
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला शुक्रवार देर रात अपने घर में सो रही थी, तभी चारों आरोपी घर में घुस गए और उससे मारपीट की और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में जोनुआ गांव के निवासी बुधु होनहागा, मार्टिन डिग्गी, मार्टुस होनहागा और मधुसूदन होनहागा को गिरफ्तार किया गया है।
लोहरदगा में दंपति ने किया सुसाइड
झारखंड के लोहरदगा जिले में नवविवाहित दंपति ने कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार को भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुंजी गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजित उरांव (25) और बाल्मिकी उरांव (20) के रूप में हुई है। भंडरा थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि दंपति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कंबल ओढ़ा और पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों ने कमरे से आग की लपटें उठती देखीं और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दंपति गंभीर रूप से झुलस गए थे और उन्हें भंडरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने अजित को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी को गंभीर हालत में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि मानसिक तनाव के कारण दोनों ने यह कदम उठाया होगा। गुप्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है।
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