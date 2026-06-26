झारखंड के आदिवासी छात्रों को मिलेगी UPSC-JPSC की फ्री कोचिंग, जानें आवदेन की लास्ट डेट
झारखंड के एसटी और आदिम जनजाति समूह के छात्रों को UPSC और JPSC की तैयारी के लिए मुफ्त गैर-आवासीय कोचिंग मिलेगी। टीआरआई ने आवेदन मांगे हैं। जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन। चयन मेरिट, आर्थिक स्थिति और परीक्षा अनुभव के आधार पर होगा।
झारखंड के आदिवासी छात्र-छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (टीआरआई) इस नि:शुल्क गैर-आवासीय कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र टीआरआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्धारित है।
मुख्य उद्देश्य झारखंड के आदिवासी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन दिलाना है। इस कोचिंग कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आदिम जनजाति समूह के छात्र-छात्राओं से आवेदन मांगे गए हैं। चयन में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं, 12वीं और स्नातक के अंकों के अलावा पूर्व में दी गई सिविल सेवा परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर किया जाएगा।
इधर झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन गुरुवार को हुआ। अंतिम दिन युवाओं के भविष्य, कार्यक्षमता, कौशल विकास तथा रोजगारपरक योग्यताओं पर विशेष चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप आवश्यक दक्षताओं एवं कौशलों के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि पांच पाठयक्रम एवं कौशल विकास आधारित कार्यक्रम आगामी सत्र से संचालित किया जाएगा।
कुलपति डॉ अभय कुमार सिंह ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने में सहायता मिल सके। अंत में रजिस्ट्रार डॉ जितेंद्र कुमार सिंह एवं डॉ राजेश खंबायत द्वारा कार्यशाला में सहभागिता करने वाले सभी शिक्षकों एवं समन्वयकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। परीक्षा नियंत्रक डॉ दिलीप साहू, खेमलाल, शाहिद व अन्य मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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