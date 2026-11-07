आदिवासी नेता निशा भगत ने FB लाइव पर आकर की खुदकुशी; आखिरी वीडियो में किस पर लगाए आरोप
कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाली निशा ने 2024 में गुमला विधानसभा सीट से JLKM के टिकट पर चुनाव लड़ा था। निशा भगत धर्मांतरण के खिलाफ मुखर आवाज थी। बाद में सामाजिक सरोकार और जमीन माफियाओं के विरोध को लेकर भी चर्चा में रहीं।
झारखंड की आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने शुक्रवार को राजधानी रांची में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा करने से पहले वह फेसबुक लाइव पर आईं और उन्होंने जोर-जोर से रोते हुए अपना एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर जमीन दलालों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही इस लाइव वीडियो में उन्होंने पुलिस पर चोरी के आरोपी को नहीं पकड़ने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने पिठोरिया स्थित किराए के घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या करने से पहले निशा भगत 10 मिनट 42 सेकेंड के लिए फेसबुक लाइव पर आईं। इस दौरान उन्होंने जोर-जोर से रोते हुए अपनी बात रखी और कहा, 'जो लोग कहते हैं निशा बहुत मजबूत है, सरना-सनातन की नींव है, और सरना-सनातन की प्रगाढ़ मिसाल है, तो क्या इस सरकार का भंडाफोड़ करना अगर गलत है, तो मेरी मौत है। मुझे ये बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि हेमंत सरकार हो, हेमंत सरकार के समर्थक जितने भी जमीन दलाल हों, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जान देना पड़ेगी।'
आगे अपना रोना जारी रखते हुए निशा ने कहा, 'मेरा मां-बाप को बहुत दुख होगा। उनको बहुत दुख होगा, मैंने प्रशासन से भी बहुत लड़ने की कोशिश की, प्रशासन से भी अपनी सिक्यूरिटी की बात करने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे इसलिए मौत को अपने गले लगाना पड़ रहा है, कि ये सरकार जो है हेमंत सरकार, औरतों को जलील कर सकती है, जाहिल कर सकती है, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती।' इसके बाद वे दहाड़े मार-मारकर रोते हुए कहती हैं,'मेरे मां-बाप कितना सुनेंगे जी, कितना सुनेंगे। मेरे पिताजी मेरे लिए कितना सुनेंगे। मेरी मां कितना सुनेंगी। जो मुझसे कितना प्यार करती है।'
इसके बाद निशा ने अपने वीडियो में आगे कहा, 'लेकिन आज मेरे जीवन की लीला समाप्त करने की बारी आई, और मुझे पता है, कि ना मेरे साथ कोई था, ना कोई है। कुछ लोग बोलते रह गए कि मैं बीजेपी की दलाल हूं, लेकिन मैं किसी की दलाल नहीं रही। मैं लड़ती रही, संघर्ष करती रही, कि मेरा समाज बच पाए। मेरा आदिवासी समाज बच पाए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यकीन मानिए प्रशासन फेल है। प्रशासन फेल है क्योंकि प्रशासन ये अजय तिर्की जैसे लोगों के हाथ में है। ये RSS और BJP वाले मेरे साथ नहीं हैं, यकीन मानो, मेरे पिता फोन कर रहे हैं। मेरे पिताजी को दुख होगा। यह कहते हुए वे दहाड़ मारकर रोने लगती हैं।'
इसके बाद वे पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन लगाती हैं और उनसे कहती हैं, 'थोरे थाना प्रभारी को जोहार है, नमस्कार है, आप तो मेरे घर के चोर को भी नहीं पकड़ पाए। मेरे को बदनाम करने वालों को भी नहीं पकड़ पाए। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने निशा से पूछा 'आप कहां पर हैं अभी', तो जवाब में निशा ने बताया, 'अब मैं अपनी जीवनलीला समाप्त कर रही हूं, तो आपको फोन कर रही हूं। मैं फांसी लगा रही हूं। मेरी अंतिम लीला आप यहीं देखना चाहते थे, तो यहीं सही।'
इसके बाद दूसरी तरफ मौजूद पुलिस अधिकारी कहते हैं, 'आप आइए ना एकबार मेरे पास', तो जवाब में निशा कहती हूं, 'मैं क्या हूं, मेरी लाइफ जल रहा है, आप लोगों ने मेरे साथ जो किया।' इतना सुनते ही पुलिस अधिकारी फोन काट देते हैं। इसके बाद निशा कहती हैं, 'फांसी कैसे लगाया जाता है।' आगे वे कहती हैं, 'मुझे पता है, मेरे मां-बाप ने मुझे बहुत नाजों से पाला था। लेकिन मैंने तो अपने आप को समाज के लिए छोड़ा था। मैंने कौन सा अपने आप को किसी के लिए छोड़ा था क्या। कोई आदिवासी समाज के अलावा किसी के लिए छोड़ा था क्या, बताऔ मुझे। छोड़ा था क्या।'
आत्मघाती कदम उठाने से करीब घंटा भर पहले निशा ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था.. ‘मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस, न डरते हैं मिशनरी से, न बिकते हैं पैसों से, सरकार किसी की भी हो, जमीन हमारी है, जान हमारी है।’
निशा भगत पिठोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले डहुटोली गांव में रहती थीं और उनकी पहचान धर्मांतरण के खिलाफ मुखर होकर लड़ने वाली और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाली नेत्री के रूप में थी। वह सरना धर्म के मुद्दों को लेकर भी मुखर रही हैं, पिछले साल इसी मुद्दे पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सिर मुंडवाया था। वह विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, साल 2024 में उन्होंने गुमला सीट से JLKM के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वे जीत नहीं सकी थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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