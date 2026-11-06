रांची में आदिवासी नेता निशा भगत ने दी जान; ठीक पहले FB पर आई थीं लाइव, सरकार और पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोप
आत्मघाती कदम उठाने से करीब घंटा भर पहले निशा ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था.. 'मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस, न डरते हैं मिशनरी से, न बिकते हैं पैसों से, सरकार किसी की भी हो, जमीन हमारी है, जान हमारी है।'
झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा करने से पहले वह फेसबुक लाइव पर आईं और उन्होंने रोते हुए झारखंड सरकार, पुलिस और जमीन दलालों पर कई आरोप लगाए और इसके बाद पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। लाइव वीडियो में उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए, साथ ही जमीन दलालों का जिक्र भी किया। बताया जा रहा है कि फेसबुक लाइव के दौरान ही उन्होंने पुलिस को फोन कर जान देने की बात भी कही थी।
शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अस्पताल में लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। निशा की मौत की सूचना मिलने पर वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी भी रिम्स पहुंचे।
वीडियो में पैसे, मिशनरी और जमीन पर रखी बात
उधर पिठोरिया थाना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि निशा के पास से कोई लिखित सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि अपने वीडियो में वह जमीन माफिया से अपनी लड़ाई की बात बता रही है, सरना-सनातन की बात भी कर रही हैं, इसके साथ ही सिस्टम के खिलाफ होने की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को भी वह दोषी ठहरा रही हैं। वीडियो में उन्होंने मिशनरी, पैसे और जमीन को लेकर भी अपनी बात रखी है। वे पुलिस से भी आत्महत्या को लेकर फोन पर बात करती सुनाई पड़ रही हैं।
FB पर लिखा था- मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस
आत्मघाती कदम उठाने से करीब घंटा भर पहले निशा ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था.. 'मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस, न डरते हैं मिशनरी से, न बिकते हैं पैसों से, सरकार किसी की भी हो, जमीन हमारी है, जान हमारी है।'
2024 में गुमला से लड़ा था विधानसभा चुनाव
निशा भगत पिठोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले डहुटोली गांव में रहती थीं और उनकी पहचान आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाली नेत्री के रूप में थी। वह सरना धर्म के मुद्दों को लेकर भी मुखर रही हैं, पिछले साल इसी मुद्दे पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सिर मुंडवाया था। निशा ने साल 2024 में हुए राज्य में विधानसभा चुनाव में गुमला सीट से किस्मत आजमाई थी, वे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से खड़ी हुई थीं। हालांकि वे असफल रही थीं और चौथे नंबर पर रही थीं।
मरांडी बोले- राज्य के हर अंचल में लूट का खेल चल रहा
उधर इस घटना को लेकर भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, 'जनजातीय समाज के हक-अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और समाज की मुखर आवाज रही युवा नेत्री निशा भगत के आत्महत्या की जानकारी मिली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पिठोरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की को जिम्मेवार ठहराया है। मुख्यमंत्री के इशारे पर कुछ दलालों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के हर थाना और अंचल में जमीन लूट का खेल चल रहा है। आदिवासी समाज आखिर अपनी ही जमीन पर कब तक प्रताड़ित होता रहेगा?'
मरांडी ने मांगा- मुख्यमंत्री सोरेन का इस्तीफा
इससे आगे मरांडी ने कहा, 'इससे अधिक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि आदिवासियों के हक-अधिकारों की आवाज उठाने वाली एक युवा महिला को इस हद तक प्रताड़ित होना पड़े कि वह अपनी जान दे दे।' इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए मरांडी ने लिखा, 'मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। निशा भगत ने जिन लोगों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेवार बताया है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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