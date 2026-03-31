झारखंड में हाईवे पर सफर हुआ महंगा, कल से टोल 4% तक ज्यादा; जानिए बढ़ी हुई कीमतें
Jharkhand toll hike: इसके तहत हल्के व भारी वाहनों में लगभग दो से चार प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इस बाबत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रांची ने सूचना जारी कर दी है।
Jharkhand toll hike: एक अप्रैल से राज्यवासियों के लिए हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। एनएचएआई ने हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसके तहत हल्के व भारी वाहनों में लगभग दो से चार प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इस बाबत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रांची ने सूचना जारी कर दी है।
जानिए अब कितने रुपये देने होंगे
उदाहरण के तौर पर देखें तो रांची-टाटा मार्ग पर अवस्थित टोल प्लाजा पर संशोधित दर के अनुसार अब तुरुप टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन एकल यात्रा के लिए 70 रुपये, एदलहातू में 125, पतराचोली 35, पाटा 25, हेसमी (मांडर) 80, पुंदाग 135, कोकपाड़ा 110 रुपये टोल टैक्स चुकाने होंगे।
इसी प्रकार हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बात करें संशोधित दर के अनुसार अब तुरुप टोल प्लाजा में एकल यात्रा के लिए 115 रुपये, एदलहातू में 200, पतराचोली 65, पाटा 40, हेसमी (मांडर) 125, पुंदाग 215 और कोकपाड़ा 180 रुपये टोल टैक्स चुकाने होंगे। बता दें कि राज्य में कुल 23 कार्यरत हैं। सभी में कमोबेश इसी अनुपात में वृद्धि की गई है।
टोल प्लाजा पर चलाया गया जागरुकता अभियान
मैथन टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से वाहन चालकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि नई दरों को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। टोल मैनेजर राहुल सिंह ने बताया कि नई दरें 1 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी।
अब कैश नहीं, सिर्फ फास्टैग और यूपीआई
टोल भुगतान को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी तरह का भुगतान नकद में नहीं लिया जाएगा। वाहन चालकों को टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से ही देना होगा। अगर कोई वाहन टोल बकाया छोड़कर निकलता है, तो उसे एसएमएस और ईमेल के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें