झारखंड में इस रूट पर मार्च तक नहीं चलेंगी ट्रेनें, रेलवे ने बताई वजह
इस रूट के पूरा होने में मार्च अंत तक का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में इस रूट से मार्च के अंत तक ट्रेनें नहीं चलेंगी।
झारखंड के लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास दक्षिण कोयल और शंख नदी संगम तट पर भस्को स्थित पुल के क्षतिग्रस्त पिलर का निरीक्षण मंगलवार रेलवे के अधिकारियों ने किया। निरीक्षण के बाद दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर (जीएम) अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि रेलवे ब्रिज संख्या-115 की मरम्मत के दौरान अन्य पिलरों में भी समस्या देखी गई है। इसे पूरा होने में मार्च अंत तक का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में इस रूट से मार्च के अंत तक ट्रेनें नहीं चलेंगी।
जीएम ने कहा कि अन्य पिलरों के फाउंडेशन की मजबूती के लिए भी काम मई तक चल सकता है। मानसून के पहले दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके बाद परिचालन सामान्य हो सकेगा। जीएम ने बताया कि बालू के उठाव की वजह से नदी के बहाव ने मिट्टी का क्षरण किया है। इससे पिलर के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा है।
मरम्मत युद्धस्तर पर चल रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। पिलर बी-पांच पहले से ही रेलवे की निगरानी में था। पहले से ही टिल्टिंग की जा रही है, पर दो दिन पहले ज्यादा टिल्टिंग देखी गई। सुरक्षा कारणों से ट्रेन सेवा रोकी गई है। निरीक्षण के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के डिप्टी सिक्योरिटी कमिश्नर पवन कुमार, रांची के डीआरएम करुणा निधि सिंह समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।
लोहरदगा-रांची-टोरी मेमू ट्रेन भी रांची से नगजुआ तक आएगी
जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि रांची-लोहरदगा-टोरी रेल मार्ग पर टोरी से लोहरदगा तक तीन जोड़ी मेमो और एक मेमो ट्रेन रांची से टोरी तक जाती थी। राजधानी एक्सप्रेस, चोपन एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस का आवागमन भी होता था, लेकिन पिलर की मरम्मत की वजह से रेलगाड़ियों इस रूट से मार्च के अंत तक नहीं चलेंगी। लोहरदगा-रांची-टोरी मेमू ट्रेन भी रांची से नगजुआ तक आएगी। टोरी से लोहरदगा तक के लिए अलग ट्रेन चलेगी, ताकि जो पूर्व निर्धारित समय है, वह इससे मैच करे। जो यात्री लंबी दूरियों का आवागमन करते हैं, वह टोरी से जाकर ट्रेन पकड़ेंगे। लोहरदगा से नगजुआ के सात किलोमीटर की दूरी, जिसके बीच में क्षतिग्रस्त पुल है। उसे कवर करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बस सेवा मुहैया कराएगी।