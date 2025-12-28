Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Trains will be doubled from 48 stations in the country except Dhanbad.
रेलवे को अरबों देता धनबाद, लेकिन इस लिस्ट में नहीं नाम; सरकार ने किया सौतेला व्यवहार?

रेलवे को अरबों देता धनबाद, लेकिन इस लिस्ट में नहीं नाम; सरकार ने किया सौतेला व्यवहार?

संक्षेप:

शुक्रवार की शाम जारी इस सूची में धनबाद का नाम नहीं है। आमदनी में शीर्ष पर रहने के बावजूद रेल मंत्रालय को धनबाद की याद नहीं आई।

Dec 28, 2025 08:11 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, धनबाद
हर साल रेलवे का खजाना भरने वाले धनबाद की फिर एक बार घोर उपेक्षा हुई है। रेल मंत्रालय ने देश के 48 शहरों के स्टेशनों का चयन किया है, जहां से अगले पांच वर्षों में ट्रेनों की संख्या बढ़ा कर दोगुनी कर दी जाएगी। शुक्रवार की शाम जारी इस सूची में धनबाद का नाम नहीं है। आमदनी में शीर्ष पर रहने के बावजूद रेल मंत्रालय को धनबाद की याद नहीं आई।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी सूची में झारखंड से रांची और टाटानगर स्टेशन के नाम शामिल हैं। इसी तरह बिहार से पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा को सूची में जगह दी गई है। पड़ोसी राज्य बंगाल से कोलकाता इस लिस्ट में है। ऐसे में धनबाद को जगह नहीं देकर रेल मंत्रालय ने अपना सौतेलापन जाहिर कर दिया। धनबाद की उपेक्षा के विरुद्ध झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर कैपेन छेड़ दी है।

धनबादवासी भी इस अभियान के समर्थन में उतर आए हैं। 26 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने वाले धनबाद डिवीजन भारतीय रेलवे की कमाई में 10 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी निभाता है। इसके बावजूद धनबाद से लंबी दूरी की सिर्फ दो ट्रेन चलती है। पहली धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस और दूसरा धनबाद-साहूजी महाराज कोल्हापुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस। इसके अलावा या तो धनबाद से लोकल ट्रेन चलती है या फिर पटना, रांची, सासाराम, टाटा जैसी कम दूरी वाले स्टेशन के लिए धनबाद से ट्रेन खुलती है। इतने बड़े स्टेशन से इतनी कम ट्रेन चल रही है। इसके बावजूद धनबाद को ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने की सूची में नहीं रखा गया।

रेलवे ने जिन स्टेशनों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, उन स्टेशनों की क्षमता हर दृष्टिकोण से बढ़ाई जाएगी। चयनित स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। स्टेबलिंग लाइनों के साथ-साथ पिट लाइनें बढ़ेंगी। पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के साथ वर्तमान टर्मिनलों को भी बढ़ाया जाएगा। नए टर्मिनल बनाए जाएंगे, मेगा कोचिंग कॉम्पलेक्स बना कर ट्रेनों के मरम्मत की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सिग्नलिंग अपडेशन और मल्टीट्रैकिंग के साथ क्षमता विकास में संपूर्ण रूप से काम होगा। समयबद्ध तरीके से वर्ष 2030 तक इन स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन की क्षमता को दोगुना किया जाएगा।

आद्रा रेल मंडल में प्रस्तावित मरम्मत कार्य के मद्देनजर रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली वर्दमान-हटिया-वर्दमान मेमू को 29 दिसंबर से चार जनवरी तक गोमो तक ही चलाने की घोषणा की है। गोमो से ही ट्रेन वापस वर्दमान लौट जाएगी। इसी तरह झाड़ग्राम-धनबाद-झाड़ग्राम मेमू 29 से 31 दिसंबर तक और एक, दो व चार जनवरी को बोकारो तक ही आएगी और बोकारो से ही लौट जाएगी। 29 दिसंबर और तीन जनवरी को धनबाद-बांकुड़ा मेमू धनबाद से एक घंटे की देरी से खुलेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
