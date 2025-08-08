Trains from Bilaspur division of Jharkhand to Patna Mumbai Ajmer Pune will be cancelled from August 30 झारखंड वाले ध्यान दें! पटना, मुंबई, अजमेर और पुणे की ट्रेनें 30 अगस्त से होंगी रद्द, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Trains from Bilaspur division of Jharkhand to Patna Mumbai Ajmer Pune will be cancelled from August 30

झारखंड वाले ध्यान दें! पटना, मुंबई, अजमेर और पुणे की ट्रेनें 30 अगस्त से होंगी रद्द

झारखंड के बिलासपुर मंडल में ब्लॉक की वजह से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने वाला है। 30 अगस्त से टाटानगर, सीनी, चक्रधरपुर व राउरकेला के सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 8 Aug 2025 08:45 AM
बिलासपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर की ट्रेनों का परिचालन फिर 30 अगस्त से रद्द होगा। इससे टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस अप-डाउन में 30 अगस्त से 3 सितंबर, टाटानगर-इतवारी एक्स. अप-डाउन में 3 सितंबर, संतरागाछी-पुणे एक्स. 30 अगस्त व 1 सितंबर, कामाख्या-मुंबई कर्मभूमि एक्सप्रेस 31 अगस्त और 2 सितंबर, उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 30 अगस्त और 31 अगस्त, पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस 27 से 30 अगस्त, बिलासपुर-पटना साप्ताहिक एक्स. 29 व 31 अगस्त, हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्स. 2 और 3 सितंबर और मुंबई-शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्स. 29 व 31 अगस्त को रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें रद्द

इससे टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला के सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी, क्योंकि, ऋषिकेश पुरी-उत्कल एक्स. का मार्ग 29 अगस्त, 5 सितंबर, 12 सितंबर, 19 सितंबर, 26 सितंबर और 3 अक्तूबर को बदलने का आदेश पहले हुआ था। वहीं, बिलासपुर की लाइन पर काम चलने से टाटानगर-बिलासपुर एक्स. 23 से 27 अगस्त, संतरागाछी-पुणे एक्स. 23 व 25 अगस्त, हावड़ा-मुंबई एक्स. 22 व 24 अगस्त, उदयपुर-शालीमार एक्स. 23 व 24 अगस्त, पोरबंदर-शालीमार एक्स. 27 व 29 अगस्त, हावड़ा-मुंबई एक्स. 23, 25, 27 व 28 अगस्त को रद्द करने की योजना है।

लोटापहाड़ में कल से लाइन ब्लॉक , कई ट्रेनें प्रभावित

चक्रधरपुर मंडल के लोटापहाड़ स्टेशन के पास शनिवार से 25 अगस्त तक लाइन ब्लॉक रहेगा। इससे टाटा-राउरकेला मेमू ट्रेन 9, 12, 16, 19 और 23 अगस्त को रद्द रहेगी। टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 9, 12, 16, 19, 23 और 26 अगस्त को नहीं चलेगी। उत्कल एक्सप्रेस पुरी से 12, 19 और 26 अगस्त तथा ऋषिकेश से 9, 16 और 23 अगस्त को टाटानगर न आकर बदले मार्ग से चलेगी। उधर, संबलपुर में भी लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस 14 अगस्त तक झारसुगुड़ा के बाद विजयनगर तक बदले मार्ग से चलेगी। एर्नाकुलम-टाटानगर एक्सप्रेस 13 अगस्त तक बदले मार्ग से चलेगी। वहीं, टाटानगर-बेंगलुरु एक्सप्रेस का भी मार्ग 8 और 11 अगस्त को बदलने का आदेश दक्षिण पूर्व जोन से आया है।