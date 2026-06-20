पाकिस्तान से मिल रही थी ट्रेनिंग, वीडियो कॉल पर बताया बम बनाने का तरीका; रांची हमले के आरोपी ने क्या-क्या

रांची हमले के आरोपी अमन अंसारी ने बड़ा खुलासा किया है। अमन ने बताया कि बम बनाने की ट्रेनिंग शहजाद भट्टी ने वीडियो कॉल पर दी थी। इसके लिए रांची में आरोपियों ने एक होटल बुक किया था।

रांची के निवासपुर स्थित आरएफएसएल के कार्यालय में चोरी चललने को लेकर दर्ज केस में 12:30 बजे पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची के एक होटल के कमरे नंबर 202 में छिपकर वारदात की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और शहर को इसकी भनक तक नहीं थी। मुख्य आरोपी अमन अशरफ ने खुलासा किया कि 16 जून की शाम को चोरी आरोपी बुलबुल (उर्फ) ने रांची के होटल में बुलाया। वहां एक दुकान से खाली बोतलें, 130 रुपये पेट्रोल, लाल रंग वाला पेंट और एक जूट वाला बोरा खरीदा गया।

कांटा टोली स्थित रेखा इन होटल पहुंचे और अपने असली आधार कार्ड के बदले वर्ष 2023 का फर्जी आधार कार्ड दे 9 बजे गए। रात भर खाना भी वहीं खाया। उसके बाद दोनों ने योजना बनायी और वारदात को अंजाम देने की तैयारी की। पूछताछ में बताया कि बोतलों और पेट्रोल का इस्तेमाल कर पेट्रोल बम करने की तैयारी थी।

अमन- सैफ के घर पहुंची एटीएस, घंटों जांच रांची के आरएफएसएल कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी अमन अशरफ उर्फ मुन्ना और सैफ अशरफ लोहरदगा के रहने वाले हैं। शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया के साथ हुई पूछताछ में शाखा से प्राप्त जानकारी और जांच लोहरदगा पहुंचकर दोनों के घरों की ली गई। टीम वहां घंटों रही और जांच की।

अमन का परिवार लोहरदगा में न्यू आजाद बस्ती में रहता है। यहां उसका दो मंजिला आलीशान मकान है। घर का निर्माण चार साल के दौरान किया गया था। सैफ का परिवार लोहरदगा थाना नगर में रहता है। सैफ रोजाना आजीविका के चलते रांची आता है। सैफ का बड़ा भाई रोजी-रोजगार के लिए बाहर रहता है। बताया गया कि सैफ के परिवार वाले बाल-बच्चों के साथ थे। सैफ के घर की एक महिला ने बताया कि सैफ का निकलने होने वाला था। पूछताछ के समय घर पर सिर्फ महिलाएं ही थीं।

लोहरदगा के सिम से पाकिस्तान से दिया जा रहा था आदेश अमन ने खुलासा किया है कि भारतीय सिमकार्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान और दुबई में हो रहा है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और दुबई में बैठे आतंकी हैंडलर करते हैं। पुलिस को बताया गया कि अमन के पास भारतीय सिमकार्ड की मांग की गई थी। लोहरदगा निवासी हैदर अली ने सिम कार्ड मुहैया कराया था। हैदर, अमन के दोस्त हैदर के घर किसी ने अपना भारतीय और सिम सिमकार्ड गिरवी रख गया था। अमन के मांगने पर हैदर ने उसे सिमकार्ड दे दिया। जिसे उसने राणा को भेजा।

गर्ल्स मिलने के बाद राणा ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था। सैफ भी भारतीय सिमकार्ड का इस्तेमाल करता है। रांची पुलिस ने हमला करने के आरोपी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समर्थक सुजान को गिरफ्तार किया है। राणा सुजान को ही टुकड़ों-टुकड़ों के और आरबीआई नशा को रैप कराने है। पूछताछियों के आरोप के मुताबिक राणा ने ही पैसों के लालच में सुजान इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा।

टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और फिर अपराध की दुनिया में कदम करने वाले पाकिस्तान के शाहजाद भट्टी ने कट्टरपंथी युवाओं का नेटवर्क पंजाब, यूपी, गुजरात, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में फैलाया है। रांची के आरएसएस कार्यालय में हमले के बाद शाहजाद की भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर आयी है।

रांची पुलिस के अलावा एनआईए भी शाहबाज भट्टी की भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही है। एनआईए समेत देश की कई सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा शाहजाद खुद को कारोबारी, पाकिस्तानी राष्ट्रवादी और धर्म का रक्षक बताता है। शाहजाद ने भारत के आपराधिक गिरोह के साथ भी सोशल मीडिया के जरिए पैठ बनाया है। हथियार के साथ ड्रग्स के कारोबार के लिए भी उसने यहां युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ा है।

सोशल मीडिया पर 333 ग्रुप का खौफ भट्टी साल 2018 के बाद पाकिस्तान में टिकटॉक के तेजी से बढ़ते क्रेज का फायदा उठाकर चर्चा में आया। उसने धर्म, राष्ट्रवाद और ऑनलाइन विवादों पर वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए। सोशल मीडिया पर वह 333 ब्रांडिंग का इस्तेमाल करता है। हालांकि, भट्टी का दावा है कि यह कोई गैंग नहीं, बल्कि उसका पर्सनल कोड है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह 333 असल में युवाओं को गुमराह करने और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलने का एक नेटवर्क बन चुका है।

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात से 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भट्टी के बारे में एजेंसियों को कई जानकारी मिली थी। ये सभी आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर एक लोकप्रिय भोजनालय और हरियाणा में एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले की साजिश रच रहे थे।