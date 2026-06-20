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पाकिस्तान से मिल रही थी ट्रेनिंग, वीडियो कॉल पर बताया बम बनाने का तरीका; रांची हमले के आरोपी ने क्या-क्या

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची हमले के आरोपी अमन अंसारी ने बड़ा खुलासा किया है। अमन ने बताया कि बम बनाने की ट्रेनिंग शहजाद भट्टी ने वीडियो कॉल पर दी थी। इसके लिए रांची में आरोपियों ने एक होटल बुक किया था।

पाकिस्तान से मिल रही थी ट्रेनिंग, वीडियो कॉल पर बताया बम बनाने का तरीका; रांची हमले के आरोपी ने क्या-क्या

रांची के निवासपुर स्थित आरएफएसएल के कार्यालय में चोरी चललने को लेकर दर्ज केस में 12:30 बजे पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची के एक होटल के कमरे नंबर 202 में छिपकर वारदात की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और शहर को इसकी भनक तक नहीं थी। मुख्य आरोपी अमन अशरफ ने खुलासा किया कि 16 जून की शाम को चोरी आरोपी बुलबुल (उर्फ) ने रांची के होटल में बुलाया। वहां एक दुकान से खाली बोतलें, 130 रुपये पेट्रोल, लाल रंग वाला पेंट और एक जूट वाला बोरा खरीदा गया।

कांटा टोली स्थित रेखा इन होटल पहुंचे और अपने असली आधार कार्ड के बदले वर्ष 2023 का फर्जी आधार कार्ड दे 9 बजे गए। रात भर खाना भी वहीं खाया। उसके बाद दोनों ने योजना बनायी और वारदात को अंजाम देने की तैयारी की। पूछताछ में बताया कि बोतलों और पेट्रोल का इस्तेमाल कर पेट्रोल बम करने की तैयारी थी।

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अमन- सैफ के घर पहुंची एटीएस, घंटों जांच

रांची के आरएफएसएल कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी अमन अशरफ उर्फ मुन्ना और सैफ अशरफ लोहरदगा के रहने वाले हैं। शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया के साथ हुई पूछताछ में शाखा से प्राप्त जानकारी और जांच लोहरदगा पहुंचकर दोनों के घरों की ली गई। टीम वहां घंटों रही और जांच की।

अमन का परिवार लोहरदगा में न्यू आजाद बस्ती में रहता है। यहां उसका दो मंजिला आलीशान मकान है। घर का निर्माण चार साल के दौरान किया गया था। सैफ का परिवार लोहरदगा थाना नगर में रहता है। सैफ रोजाना आजीविका के चलते रांची आता है। सैफ का बड़ा भाई रोजी-रोजगार के लिए बाहर रहता है। बताया गया कि सैफ के परिवार वाले बाल-बच्चों के साथ थे। सैफ के घर की एक महिला ने बताया कि सैफ का निकलने होने वाला था। पूछताछ के समय घर पर सिर्फ महिलाएं ही थीं।

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लोहरदगा के सिम से पाकिस्तान से दिया जा रहा था आदेश

अमन ने खुलासा किया है कि भारतीय सिमकार्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान और दुबई में हो रहा है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और दुबई में बैठे आतंकी हैंडलर करते हैं। पुलिस को बताया गया कि अमन के पास भारतीय सिमकार्ड की मांग की गई थी। लोहरदगा निवासी हैदर अली ने सिम कार्ड मुहैया कराया था। हैदर, अमन के दोस्त हैदर के घर किसी ने अपना भारतीय और सिम सिमकार्ड गिरवी रख गया था। अमन के मांगने पर हैदर ने उसे सिमकार्ड दे दिया। जिसे उसने राणा को भेजा।

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गर्ल्स मिलने के बाद राणा ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था। सैफ भी भारतीय सिमकार्ड का इस्तेमाल करता है। रांची पुलिस ने हमला करने के आरोपी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समर्थक सुजान को गिरफ्तार किया है। राणा सुजान को ही टुकड़ों-टुकड़ों के और आरबीआई नशा को रैप कराने है। पूछताछियों के आरोप के मुताबिक राणा ने ही पैसों के लालच में सुजान इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा।

टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और फिर अपराध की दुनिया में कदम करने वाले पाकिस्तान के शाहजाद भट्टी ने कट्टरपंथी युवाओं का नेटवर्क पंजाब, यूपी, गुजरात, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में फैलाया है। रांची के आरएसएस कार्यालय में हमले के बाद शाहजाद की भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर आयी है।

रांची पुलिस के अलावा एनआईए भी शाहबाज भट्टी की भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही है। एनआईए समेत देश की कई सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा शाहजाद खुद को कारोबारी, पाकिस्तानी राष्ट्रवादी और धर्म का रक्षक बताता है। शाहजाद ने भारत के आपराधिक गिरोह के साथ भी सोशल मीडिया के जरिए पैठ बनाया है। हथियार के साथ ड्रग्स के कारोबार के लिए भी उसने यहां युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ा है।

सोशल मीडिया पर 333 ग्रुप का खौफ

भट्टी साल 2018 के बाद पाकिस्तान में टिकटॉक के तेजी से बढ़ते क्रेज का फायदा उठाकर चर्चा में आया। उसने धर्म, राष्ट्रवाद और ऑनलाइन विवादों पर वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए। सोशल मीडिया पर वह 333 ब्रांडिंग का इस्तेमाल करता है। हालांकि, भट्टी का दावा है कि यह कोई गैंग नहीं, बल्कि उसका पर्सनल कोड है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह 333 असल में युवाओं को गुमराह करने और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलने का एक नेटवर्क बन चुका है।

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात से 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भट्टी के बारे में एजेंसियों को कई जानकारी मिली थी। ये सभी आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर एक लोकप्रिय भोजनालय और हरियाणा में एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले की साजिश रच रहे थे।

कैसे विदेश में बैठकर युवाओं को जोड़ता है

भट्टी व उसके लोग सोशल मीडिया पर सिस्टम या प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने वाले युवाओं को ट्रैक करते हैं। इन परेशान और बेरोजगार युवाओं को समस्याओं के समाधान और पैसों का लालच दिया जाता है। शुरुआत में उनका भरोसा और इरादा परखने के लिए छोटे-छोटे और कम जोखिम वाले काम सौंपा जाता है। पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद, उन्हें एक अलग ग्रुप में डालकर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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