6 ज्योतिर्लिंग व शिरडी दर्शन के लिए झारखंड में चलेगी ट्रेन, जानिए किराया और टाइम
छह ज्योतिर्लिंग व शिरडी दर्शन के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्यूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के द्वारा चलाई जाएगी।
छह ज्योतिर्लिंग व शिरडी दर्शन के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्यूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के द्वारा चलाई जाएगी। ये जानकारी सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन में हुई प्रेसवार्ता में आईआरसीटीसी रांची के संयुक्त महाप्रबंधक एसके सोरेंग ने दी।
6 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं
बताया कि इस ट्रेन का शुभारंभ 11 मई को झारसुगुड़ा से होगा। यह यात्रा 11 रात और 12 दिन की होगी। यात्रा के दौरान उज्जैन का श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ का श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका का श्री द्वारकाधीश मंदिर व श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी का श्री साईं दर्शन, नासिक का श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग व औरंगाबाद का श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा।
जानिए एक व्यक्ति का किराया
यात्रियों को स्लीपर श्रेणी के लिए 23315, थर्ड एसी का 41570, सेकेंड एसी का 50410 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करना होगा। यह ट्रेन रांची, मुरी, बोकारो, हजारीबाग रोड, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना आदि स्टेशनों पर रुकेगी।
कहां और कब से चलेगी ट्रेन
दो अप्रैल से प्रत्येक गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल-पुरुलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन वाया रांची होकर होगी। यह ट्रेन आनंद विहार से सुबह पांच बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 7.20 बजे रांची पहुंचेगी। पुरुलिया से यह ट्रेन तीन अप्रैल से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। वहां से शाम पांच बजे रवाना होगी और रांची शाम 7.35 बजे पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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