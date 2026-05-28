यात्री कृपया ध्यान दें! रांची रेल मंडल के 7 में से 5 प्रस्ताव मंजूर, ट्रेनों में क्या-क्या होंगे बदलाव?

Railway News : रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि हमारी ओर मुख्यालय को सात ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें दो प्रस्तावों को छोड़कर बाकी प्रस्ताव को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है।

ट्रेन यात्रियों के साथ-साथ रांची रेल मंडल के लिए एक सुखद खबर आई है। रांची रेल मंडल की ओर से अलग-अलग रेलवे जोन को भेजे गए प्रस्तावों में आधे से अधिक को मंजूरी मिल गई है। बताया गया कि यहां से सात प्रस्तावों को भेजा गया था, जिसमें से पांच को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

हालांकि नॉर्दन रेलवे नई दिल्ली और ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर मंडल ने रांची रेलमंडल से भेजे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। मंडल रेल ने रांची - गरीबरथ और हटिया-पटना पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने का आग्रह किया था। लेकिन दोनों रेलवे जोन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते तो तीन दिन चलने वाली रांची- दिल्ली गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेन में थर्ड एसी का एक अतिरिक्त कोच जुड़ जाता और यह ट्रेन 21 एलएचबी कोच के साथ चलती। वहीं, दूसरी ओर प्रतिदिन चलने वाली हटिया-पाटलीपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का आग्रह किया गया था। यदि इसे भी स्वीकृति मिल जाती तो यह ट्रेन 22 आईसीएफ कोच के साथ चलती।

यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश : डीआरएम रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने कहा कि लगातार कोशिश हो रही है कि ट्रेनों के कोच में वृद्धि करें, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। वर्तमान में सिर्फ रांची स्टेशन में ही 9 से 10 फीसदी यात्रियों की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, दूसरी ओर रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि हमारी ओर मुख्यालय को सात ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें दो प्रस्तावों को छोड़कर बाकी प्रस्ताव को पूरा करने का आश्वासन दे गया है।