झारखंड के आदित्यपुर में बेकाबू ट्रेलर ने मचाया कहर! 3 की मौत

संक्षेप: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। टाटा-कांड्रा मुख्य मार्ग पर टूल रूम के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर (एनएल 02 क्यू 7066) ने दो दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर ने पहले पीछे से एक स्कूटी (जेएच 05 डीएच 5095) को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरा। इसके बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिना चालक के ट्रेलर आगे बढ़ते हुए सड़क की दूसरी ओर से आ रही बुलेट (जेएच 05 बीवी 1386) से टकरा गया।

इस हादसे में बुलेट सवार चाचा-भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवीन पाल और उनके भतीजे अभिषेक पाल के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट से एक परिजन की अंत्येष्टि में शामिल होकर घर लौट रहे थे। वहीं, स्कूटी सवार गदड़ा मध्य विद्यालय के शिक्षक राकेश राय की टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।