झारखंड के आदित्यपुर में बेकाबू ट्रेलर ने मचाया कहर! 3 की मौत

संक्षेप:

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

Dec 18, 2025 12:48 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। टाटा-कांड्रा मुख्य मार्ग पर टूल रूम के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर (एनएल 02 क्यू 7066) ने दो दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर ने पहले पीछे से एक स्कूटी (जेएच 05 डीएच 5095) को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरा। इसके बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिना चालक के ट्रेलर आगे बढ़ते हुए सड़क की दूसरी ओर से आ रही बुलेट (जेएच 05 बीवी 1386) से टकरा गया।

इस हादसे में बुलेट सवार चाचा-भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवीन पाल और उनके भतीजे अभिषेक पाल के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट से एक परिजन की अंत्येष्टि में शामिल होकर घर लौट रहे थे। वहीं, स्कूटी सवार गदड़ा मध्य विद्यालय के शिक्षक राकेश राय की टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। फरार चालक की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
