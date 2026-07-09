आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में चीख-पुकार; जहरीले सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काटा; 1 मौत
झारखंड के लोहरदगा स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात छात्रों में चीख-पुकार मच गई। एक जहरीले सांप ने सो रही चार छात्राओं को काट दिया। एक छात्रा की मौत हो गई है।
झारखंड के लोहरदगा जिले में आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में उस समय चीख-पुकार मच गई, जब छात्राओं के कमरे में जहरीला सांप घुस गया। सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काट लिया। सर्प दंश से एक छात्रा की मौत हो गई है। जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार आधी रात रोचो माहुआटोली के सनवासिरा हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल में घटी। यहां एक निजी आवासीय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में जहरीला करैत सांप घुस गया और सोते समय छात्राओं को काट लिया, जिससे एक 13 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और तीन अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बता दें कि करैत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसका जहर किंग कोबरा से भी 4 गुना अधिक घातक होता है।
आधी रात छात्राओं के कमरे में घुसा सांप
अधिकारियों के अनुसार, छात्र रात के खाने के बाद सो गए थे, तभी रात करीब 11 बजे सांप उनके कमरे में घुस गया। सबसे पहले उसने वर्षा ओरांव को काटा, जिसकी चीख सुनकर बाकी लड़कियां जाग गईं। किसी के कुछ कर पाने से पहले ही, करैत ने अनीशा ओरांव, मनीषा कुमारी और फुलमानिया ओरांव को भी काट लिया। शिक्षक रात के समय चारों छात्रों को लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने वर्षा को पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।
1 छात्रा हायर सेंटर रेफर
अधिकारियों ने बताया कि सर्प दंश की शिकार छात्रा 14 वर्षीय मनीषा कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं, 11 वर्षीय फुलमानिया ओरांव और अनीसा कुमारी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में जमा हो गई। कुडू पुलिस स्टेशन के प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और कार्रवाई की जा रही है।
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