Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में चीख-पुकार; जहरीले सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काटा; 1 मौत

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड के लोहरदगा स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात छात्रों में चीख-पुकार मच गई। एक जहरीले सांप ने सो रही चार छात्राओं को काट दिया। एक छात्रा की मौत हो गई है।

आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में चीख-पुकार; जहरीले सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काटा; 1 मौत

झारखंड के लोहरदगा जिले में आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में उस समय चीख-पुकार मच गई, जब छात्राओं के कमरे में जहरीला सांप घुस गया। सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काट लिया। सर्प दंश से एक छात्रा की मौत हो गई है। जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार आधी रात रोचो माहुआटोली के सनवासिरा हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल में घटी। यहां एक निजी आवासीय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में जहरीला करैत सांप घुस गया और सोते समय छात्राओं को काट लिया, जिससे एक 13 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और तीन अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बता दें कि करैत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसका जहर किंग कोबरा से भी 4 गुना अधिक घातक होता है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में कमजोर हुआ मॉनसून, फिर भी भारी बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी

आधी रात छात्राओं के कमरे में घुसा सांप

अधिकारियों के अनुसार, छात्र रात के खाने के बाद सो गए थे, तभी रात करीब 11 बजे सांप उनके कमरे में घुस गया। सबसे पहले उसने वर्षा ओरांव को काटा, जिसकी चीख सुनकर बाकी लड़कियां जाग गईं। किसी के कुछ कर पाने से पहले ही, करैत ने अनीशा ओरांव, मनीषा कुमारी और फुलमानिया ओरांव को भी काट लिया। शिक्षक रात के समय चारों छात्रों को लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने वर्षा को पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:'झारखंड की पहचान अब माइंस नहीं, माइंड्स से होगी', विजन 2025 में बोले हेमंत सोरेन

1 छात्रा हायर सेंटर रेफर

अधिकारियों ने बताया कि सर्प दंश की शिकार छात्रा 14 वर्षीय मनीषा कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं, 11 वर्षीय फुलमानिया ओरांव और अनीसा कुमारी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में जमा हो गई। कुडू पुलिस स्टेशन के प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:वायनाड भूस्खलन में झारखंड के युवक की भी मौत, जानिए कौन और कहां का रहने वाला था
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Snake News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।