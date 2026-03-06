Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धोनी की कार पर ट्रैफिक पुलिस का 'ब्रेक', रांची में काट दिया चालान; क्या थी वजह

Mar 06, 2026 07:25 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गाड़ियों के शौकीन महेंद्र सिंह धौनी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनकी कार का चालान काटने की वजह से वे चर्चा में हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कप्तान एमएस धौनी की कार का 1 हजार रुपये का चालान काटा गया है।

धोनी की कार पर ट्रैफिक पुलिस का 'ब्रेक', रांची में काट दिया चालान; क्या थी वजह

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गाड़ियों के शौकीन महेंद्र सिंह धौनी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनकी कार का चालान काटने की वजह से वे चर्चा में हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कप्तान एमएस धौनी की कार का 1000 रुपये का चालान काटा गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, आखिर धोनी की कार का चालान क्यों काटा गया है।

बताया जा रहा है कि एक मार्च को रांची के कांके रिंग रोड पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (बीएयू) के पास महेंद्र सिंह धौनी की लग्जरी कार निर्धारित गति सीमा से ज्यादा रफ्तार में दौड़ रही थी। तय सीमा से अधिक रफ्तार की वजह से ऑटोमेटिक कैमरे ने धौनी की कार का चालान काट दिया। जानकारी के अनुसार, जिस क्षेत्र में कार चल रही थी, उस क्षेत्र में स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय है, लेकिन धौनी की कार की स्पीड ज्यादा थी। जिसे ऑटोमैटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम (एटीएमएस) के कैमरों ने रियल टाइम में कैद किया। सिस्टम ने तुरंत चालान जेनरेट कर दिया, जिसमें 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारी ने क्या बताया

इस मामले में रांची ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम शहर के प्रमुख चौराहों और रिंग रोड पर 24 घंटे सक्रिय रहता है, जो ओवर-स्पीडिंग, सिग्नल जंपिंग और अन्य उल्लंघनों पर नजर रखता है। ऐसे में किसी का भी चालान कट सकता है।

गाड़ियों के शौकीन हैं एमएस धोनी

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी गाड़ियों के शौकीन हैं। उनके घर पर सैकड़ों बाइक के साथ कई कार भी मौजूद हैं, जिनमें कई विंटेज बाइक भी धोनी के पास हैं। अपने घर में धोनी ने एक अलग सेक्शन बनाकर रखा है, जिसमें बाइक के साथ कार भी रखी हुई हैं। इन्हीं में से एक कार रांची गई हुई थी। ओवर स्पीडिंग के कारण उसका चालान कट गया है।

ये भी पढ़ें:सूर्या का भी आ गया उस शर्मनाक लिस्ट में नाम, जिसमें पहले से थे धोनी और रोहित
ये भी पढ़ें:धोनी IPL 2026 में खेलेंगे लेकिन एक पेच भी, क्या सैमसन की वजह से होगा ऐसा?
ये भी पढ़ें:ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया वो कारनामा, जो धोनी कभी नहीं कर पाए
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi News Mahendra Singh Dhoni अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।